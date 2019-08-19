Иранский танкер покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар, сообщает местная телерадиовещательная компания GBC. О том, что судно покинуло заморскую территорию Великобритании, также сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на гибралтарского чиновника.

Указывается, что танкер был переименован в Adrian Darya 1, а также получил иранский флаг.

Гибралтар решил освободить танкер, задержанный в начале июля, еще 15 августа, однако выход судна из вод британской территории задержался из-за ордера на арест, который выдали Соединенные Штаты. Минюст Гибралтара отказался задерживать танкер по требованию Вашингтона. Местные чиновники отметили, что Гибралтар следует законам Евросоюза, а не США. ЕС запрещает экспорт нефти в Сирию в рамках санкционного режима против властей Сирии, однако не запрещает продажи иранской нефти, как Соединенные Штаты.

Grace 1 под флагом Панамы задержали в Гибралтарском проливе из-за подозрений, что оно перевозило сырую нефть для предприятия в Сирии.



