Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки

Тегеран предупредил, что инцидент с захватом танкера будет иметь негативные последствия для Великобритании

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Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года. Об этом заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Ирана и руководитель команды, которая вела переговоры по этой сделке, Аббас Аракчи.

«Мы стали свидетелями захвата нефтяного танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе, что, по нашему мнению, является нарушением [ядерной сделки]», — приводит слова дипломата иранское агентство Mehr News Agency. Аракчи добавил, что никто из участников ядерной сделки не может мешать Ирану экспортировать свою нефть. Великобритания является одним из участников ядерной сделки.

В воскресенье представитель иранского МИДа прибыл в Вену для участия во внеочередном заседании совместной комиссии по ядерной сделке.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье, что захват Британией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре был незаконным и будет иметь негативные последствия для Великобритании, приводит его слова Reuters. В середине июля власти Гибралтара, заморской британской территории, задержали танкер, перевозивший иранскую нефть, в связи с нарушением режима санкций Евросоюза.