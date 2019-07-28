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3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Иран счел захват своего танкера в Гибралтаре нарушением ядерной сделки
Тегеран предупредил, что инцидент с захватом танкера будет иметь негативные последствия для Великобритании
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года. Об этом заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Ирана и руководитель команды, которая вела переговоры по этой сделке, Аббас Аракчи.

«Мы стали свидетелями захвата нефтяного танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе, что, по нашему мнению, является нарушением [ядерной сделки]», — приводит слова дипломата иранское агентство Mehr News Agency. Аракчи добавил, что никто из участников ядерной сделки не может мешать Ирану экспортировать свою нефть. Великобритания является одним из участников ядерной сделки.

В воскресенье представитель иранского МИДа прибыл в Вену для участия во внеочередном заседании совместной комиссии по ядерной сделке.

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В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье, что захват Британией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре был незаконным и будет иметь негативные последствия для Великобритании, приводит его слова Reuters. В середине июля власти Гибралтара, заморской британской территории, задержали танкер, перевозивший иранскую нефть, в связи с нарушением режима санкций Евросоюза.

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Ядерная сделка (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) была заключена в 2015 году. Участниками сделки стали Иран с одной стороны и «шестерка» стран (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) — с другой. Сделка предусматривала постепенное снятие санкций с Ирана в обмен на сокращение Тегераном своей ядерной программы. 8 мая 2018 года США в одностороннем порядке вышли из СВПД и вновь наложили санкции на Иран.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Иран, танкер, ядерная сделка
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