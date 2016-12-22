Порошенко объяснил роль Украины в «тотальной изоляции» России

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия находится в «тотальной изоляции», а Украина является «активным игроком в мире». Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Россия сейчас находится в тотальной изоляции. Это результат нашей общей международной координации. Но подчеркиваю — свою страну мы будем защищать сами», — приводит слова Порошенко пресс-служба президента Украины.

По его мнению, важное значение в вопросе защиты страны от «посягательств» России имеет движение Украины к членству в НАТО и ЕС. «Украина является активным игроком в мире. Украина имеет надежных союзников, которые помогают делать реформы, которые помогают защищать суверенитет, никто из которых не согласился ни на шантаж, ни на подкуп России ни о признании Крыма, ни о непризнании агрессии», — сказал Порошенко.

Он заявил, что Украина делает «огромный вклад» в безопасность всей Европы для того, чтобы «остановить агрессивную Россию». «И поэтому, в том числе, нас поддерживают», — уверен Порошенко.

Отношения Москвы и Киева снова обострились после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. По данным ФСБ, тогда три украинских корабля нарушили российскую границу, в результате чего российские пограничники задержали суда. Все 24 находившихся на борту украинских моряка были арестованы, сейчас они находятся в СИЗО «Лефортово». Киев заявил, что российская сторона была предупреждена о маневрах, а действия Москвы назвал агрессией. Россия же считает инцидент провокацией.

На Украине на 30 дней было введено военное положение, после этого власти страны ограничили въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Порошенко заявил о готовящемся против России иске в международный суд ООН, а генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил расширить санкции в отношении россиян.