Украинские солдаты рассказали о нехватке пехоты в Покровске

Reuters: в ВСУ заявили о нехватки пехоты в Покровске

ВСУ не хватает личного состава, чтобы противостоять продвижению российских войск, контролировать ситуацию исключительно с помощью дронов невозможно, говорят украинские военные

Фото: Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ / Reuters

Украинским войскам необходимо больше солдат, чтобы сдержать наступление российской армии в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявили Reuters несколько солдат ВСУ.

Нехватку личного состава военные назвали ключевой проблемой. По их словам, одних беспилотников для того, чтобы держать ситуацию под контролем, недостаточно. Украинские войска, дислоцированные в районе Покровска, значительно уступают в численности российским, однако Киев не раскрывает точных цифр, отмечает агентство.

Нехватка у ВСУ людей, способных контролировать все дыры в обороне Покровска, стала одним из факторов, которые поспособствовали успехам российских подразделений, сказали изданию двое украинских солдат.

Обстановку в городе собеседники Reuters описали как сложную . Командир подразделения операторов беспилотников 68-й егерской бригады с позывным Гус сообщил, что несколько дней назад его подразделение было переброшено с позиций в Покровске на окраину города, поскольку ситуация «постоянно ухудшалась».

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины. Димитров (украинское название — Мирноград) расположен примерно в 7 км от Красноармейска.

Главком ВСУ Александр Сырский признавал, что объявленная на Украине мобилизация не закрывает потребностей армии. The New York Times писала, что Киев планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва из-за острого дефицита солдат.

В конце октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окружении 31 батальона ВСУ в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). Вскоре Сырский признал активность российских сил в Покровско-Мирноградской агломерации и сосредоточение пехоты в городской черте, однако заявил, что блокирования украинских сил нет.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что самая сложная ситуация сложилась на покровском направлении, где российские войска «сконцентрированы в наибольшей степени». По его словам, на этом направлении фронта есть «некоторые проблемы».

Путин говорил, что российские военные готовы допустить в блокированные районы зарубежных (в том числе и украинских) журналистов. Президент России выразил надежду, что «политическое руководство Украины примет соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так, как они это когда-то сделали в «Азовстали». «Такая возможность у них будет», — сказал президент.

30 октября Минобороны России сообщило, что готово выполнить приказ и создать коридоры для въезда и выезда журналистов в заблокированные районы и в случае необходимости прекратить бои на пять-шесть часов.