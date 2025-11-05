 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Киев введет срочные контракты в ВСУ из-за нехватки солдат

NYT: на Украине введут срочные контракты в ВСУ из-за острой нехватки солдат
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Украины планируют ввести срочные контракты наряду с призывом из-за нехватки солдат, узнал NYT. По новым условиям будут установлены срок службы и повышенная зарплата. Ранее Киев подтверждал наличие проблем с пополнением ВСУ
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Украина планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва, пишет газета The New York Times. Такая мера вызвана острым дефицитом солдат в ВСУ, говорится в публикации.

Сейчас украинские солдаты служат по бессрочным контрактам, которые «не дают им возможности контролировать свое будущее», сказано в статье. «Энтузиазм по поводу службы в армии угас, поскольку украинцы опасаются, что бессрочная служба — это билет в один конец на линию фронта», — отмечает газета.

Как пояснил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, новая система не заменит мобилизацию, но любой солдат, подписавший контракт на два и более лет, получит отсрочку на один год от потенциальной будущей мобилизации.

Министр подчеркнул, что «новые контракты основаны на справедливости и предсказуемости». Нововведение будет включать увеличенные ежемесячные выплаты, бонусы и расширенный пакет социального обеспечения, добавил он. При этом издание подчеркивает, что аналитики и украинские законодатели указывают на недостаточно детализированный план действий Киева.

На Украине сообщили о кризисе из-за дезертирства в армии
Политика
Фото:Reuters

Ранее The Telegraph писал, что молодые люди бегут с Украины и это фатальная новость для все более отчаянных военных усилий Киева. В августе украинские власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за рубеж, и с тех пор около 100 тыс. человек пересекли границу с Польшей.

Одновременно все жестче продолжается набор в украинскую армию. По оценке депутата Верховной рады Федора Вениславского, речь идет о 30 тыс. человек в месяц. При этом издание отмечает, что до 20 тыс. дезертируют или пропадают без вести.

Среди причин дезертирства украинских бойцов — истощение, неопределенные сроки службы и коррупция командования, выяснило Berliner Zeitung. Кроме того, к бегству военных подталкивает низкая зарплата, неэффективная экономика или потеря доверия к командованию, чьи приказы приводят к серьезным потерям.

В ВСУ ответили на обвинения о дезертирствах из-за «лоялистов Сырского»
Политика
Фото:Reuters

В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что мобилизация не закрывает потребности украинской армии. В 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тыс. человек, выяснила The Washington Post.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с 24 февраля 2022 года. Предусмотрен призыв украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. По желанию украинские мужчины в возрасте с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина военные солдаты-срочники
Материалы по теме
Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ
Политика
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Политика
Telegraph описал политическую дилемму Зеленского из-за бегства молодежи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Итальянского репортера уволили после вопроса о репарациях Газе и Украине Общество, 14:14
Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова признал вину Политика, 14:12
В Хакасии не менее 15 человек получили ожоги глаз в кинотеатре Общество, 14:11
Чемпионке Европы по боксу дали полгода за тот же допинг, что у Валиевой Спорт, 14:10
Мосгорсуд оставил бывшего тамбовского губернатора в СИЗО по делу о взятке Политика, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Мессенджер Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ Технологии и медиа, 14:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Названы нарушения ПДД, которые научились фиксировать дорожные камеры Авто, 14:00
Компания «ДельтаЛизинг» сообщила о планах нового выпуска облигаций РБК Компании, 14:00
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио, 13:57
Минск сообщил о финальной стадии переговоров с Россией о цене на газ Бизнес, 13:55
Валиева приступила к тренировкам в группе Соколовской Спорт, 13:55
Киев введет срочные контракты в ВСУ из-за нехватки солдат Политика, 13:52
ФАС заявила о пересмотре Wildberries и Ozon правил для продавцов Бизнес, 13:48