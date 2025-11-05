Киев введет срочные контракты в ВСУ из-за нехватки солдат

Власти Украины планируют ввести срочные контракты наряду с призывом из-за нехватки солдат, узнал NYT. По новым условиям будут установлены срок службы и повышенная зарплата. Ранее Киев подтверждал наличие проблем с пополнением ВСУ

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Украина планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва, пишет газета The New York Times. Такая мера вызвана острым дефицитом солдат в ВСУ, говорится в публикации.

Сейчас украинские солдаты служат по бессрочным контрактам, которые «не дают им возможности контролировать свое будущее», сказано в статье. «Энтузиазм по поводу службы в армии угас, поскольку украинцы опасаются, что бессрочная служба — это билет в один конец на линию фронта», — отмечает газета.

Как пояснил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, новая система не заменит мобилизацию, но любой солдат, подписавший контракт на два и более лет, получит отсрочку на один год от потенциальной будущей мобилизации.

Министр подчеркнул, что «новые контракты основаны на справедливости и предсказуемости». Нововведение будет включать увеличенные ежемесячные выплаты, бонусы и расширенный пакет социального обеспечения, добавил он. При этом издание подчеркивает, что аналитики и украинские законодатели указывают на недостаточно детализированный план действий Киева.

Ранее The Telegraph писал, что молодые люди бегут с Украины и это фатальная новость для все более отчаянных военных усилий Киева. В августе украинские власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за рубеж, и с тех пор около 100 тыс. человек пересекли границу с Польшей.

Одновременно все жестче продолжается набор в украинскую армию. По оценке депутата Верховной рады Федора Вениславского, речь идет о 30 тыс. человек в месяц. При этом издание отмечает, что до 20 тыс. дезертируют или пропадают без вести.

Среди причин дезертирства украинских бойцов — истощение, неопределенные сроки службы и коррупция командования, выяснило Berliner Zeitung. Кроме того, к бегству военных подталкивает низкая зарплата, неэффективная экономика или потеря доверия к командованию, чьи приказы приводят к серьезным потерям.

В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что мобилизация не закрывает потребности украинской армии. В 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тыс. человек, выяснила The Washington Post.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с 24 февраля 2022 года. Предусмотрен призыв украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. По желанию украинские мужчины в возрасте с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.