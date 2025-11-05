Bild рассказал об опасениях в Киеве из-за окружения ВСУ в Покровске

На Украине опасаются «серьезного поражения» из-за окружения ВСУ под Покровском, пишет Bild. Официально Киев отрицает окружение из-за опасений показать Трампу свою слабость, но бойцы ВСУ признают проблему

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

На Украине растут опасения по поводу «серьезного военного поражения» из-за окружения подразделений ВСУ в районах Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова), сообщает Bild со ссылкой на источники в украинских военных, разведывательных и дипломатических кругах.

Украинский дипломат в комментарии Bild о текущих боях сказал так: «Вы всегда видите использование разведывательных подразделений для защиты города, когда битва подходит к концу». 1 ноября стало известно, что в Покровске был уничтожен десант сил специальных операций ГУР.

Высокопоставленный украинский военный рассказал изданию о крайне сложной ситуации в зоне боевых действий и выразил сомнения в том, что бойцам ВСУ удастся вырваться из окружения. Дислоцированный под Покровском украинский солдат заявил о потере 80% города и «фактическом окружении» бойцов ВСУ в Мирнограде и южнее города.

Украинский военный, дислоцированный в Мирнограде, подтвердил это: «Даже если бы мы получили приказ о выводе войск, мы, вероятно, не пережили бы его. <...> Нам лучше оставаться на позиции и в какой-то момент позволить себе вырваться или попасть в плен».

По словам офицера ВСУ, предполагаемые контрнаступления «слишком незначительны и слишком запоздали», их нужно было проводить месяц назад.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины. Димитров (украинское название — Мирноград) расположен примерно в 7 км от Красноармейска.

По информации Bild, в украинских военных кругах также обсуждают ответственность за происходящее президента Украины Владимира Зеленского, которого обвиняют в том, что вывод подразделений ВСУ должен был состояться уже давно. Однако сторонники украинского лидера утверждают, что удержание Покровска и Мирнограда, несмотря на потери, важно по разным причинам, среди которых — нежелание проявить военную слабость перед президентом США Дональдом Трампом. Последнее связано с опасениями, что Трамп может отказать от поддержки Украины.

Зеленский накануне побывал на покровском направлении, где заявил о «некоторых проблемах, которые мы должны решить».

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил об окружении группировок ВСУ в Покровске и Мирнограде 26 октября. Согласно сообщению Кремля, в окружении на красноармейском направлении около 5,5 тыс. украинских солдат. В Киеве признавали, что ситуация на этом направлении для украинской стороны сложная, но само окружение отрицают. Так, Генштаб ВСУ после публикации Bild в своем телеграм-канале опроверг окружение подразделений и заявил о продолжении обороны Покровско-Мирноградской агломерации.

Минобороны России сообщало о пресечении попыток украинских военных под Покровском вырваться из окружения, а также об их сдаче в плен.