Медведев объяснил реакцию Москвы на слова Трампа о ядерных испытаниях

Россия вынуждена оценить возможность проведения полномасштабных ядерных испытаний из-за заявлений Трампа, поскольку он является президентом США, хотя неясно, что тот имеет в виду, говоря о таких тестах, заявил Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Хотя не ясно, что президент США Дональд Трамп имел в виду, говоря о возобновлении Вашингтоном ядерных испытаний, это является поводом для России оценить необходимость проведения собственных тестов, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Никто не знает, что Трамп имел в виду, говоря о «ядерных испытаниях» (вероятно, он и сам не знает). Но он президент США. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена самостоятельно оценить целесообразность проведения полноценных ядерных испытаний», — написал он в своем англоязычном аккаунте в Х.

В конце октября Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. Позже он подтвердил, что Вашингтон возобновляет ядерные испытания, объяснив это тем, что так поступают другие страны, среди которых он назвал Россию и Китай.

Заявления Трампа прозвучали после сообщения Москвы об испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками.

В Кремле сообщили, что ждут разъяснений от Вашингтона по поводу слов Трампа. Там подчеркнули, что Москва и Пекин не возобновляли «никаких ядерных испытаний» и настаивают на соблюдении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия отозвала ратификацию этого соглашения в 2023-м, но заявляла, что остается приверженной обязательствам и проведет ядерные испытания, только если так поступят другие страны.

5 ноября США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III без ядерной боеголовки. Во время запуска «была проведена оценка текущей надежности, боевой готовности и точности» ракеты, заявили в космических силах.

В тот же день на заседании Совбеза глава Минобороны России Андрей Белоусов предложил в ответ на действия США начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена отходить от обязательств по ДВЗЯИ, но должна предпринять адекватные ответные действия в случае проведения ядерных испытаний другими участниками соглашения.

Президент поручил собрать информацию, провести ее анализ на площадке Совбеза и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

По оценке главы американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association — ACA) Дэрила Кимбалла, Россия сможет возобновить ядерные испытания быстрее США. Однако он считает, что, если одна из ядерных стран начнет проводить такие тесты, так поступят и другие государства, «что создаст еще больший ядерный риск и подорвет международную безопасность».