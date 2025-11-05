 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было

Владимир Путин и участники Совбеза обсудили подготовку к ядерным испытаниям
В ходе заседания Совбеза его члены обсудили необходимость ядерных испытаний из-за США. Министр обороны Андрей Белоусов предложил подготовить их, а Владимир Путин — оценить их целесообразность
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, Кремль, Москва
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, Кремль, Москва (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

В начале совещания президент Владимир Путин предложил обсудить поездку в Китай премьера Михаила Мишустина и обеспечение дорожной безопасности. Но спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил разрешения выступить не по повестке и получил от президента разрешение.

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было

Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Учитывая, что [президент США Дональд] Трамп недавно буквально заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновляют испытания ядерного оружия, депутаты задают вопрос и в целом обеспокоены ситуацией. Потому что это понятно куда может мир сподвигнуть. Исходя из того, что два года назад вы, со своей стороны, сказали, что, если США вернутся к испытаниям ядерного оружия, со своей стороны, Россия имеет полное право сделать то же самое. Можно по этой теме, которая волнует практически каждого депутата, и вопросы эти звучат, пояснить: какие с нашей стороны будут шаги и действия? Учитывая, что тема крайне важная, и тем более что президент [США] по ней высказался».

3 ноября Дональд Трамп подтвердил, что США намерены провести ядерные испытания, чтобы «увидеть, как оно [ядерное оружие] работает». Это решение он объяснил активностью других ядерных держав. «Россия объявила, что они собираются провести испытания. Если вы заметили, Северная Корея постоянно проводит испытания. Другие страны проводят испытания, — заметил он. — Мы — единственная страна, которая не проводит испытания. Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания». На замечание журналиста о том, что Россия и Китай не проводят испытания ядерного оружия, Трамп ответил, что «они об этом не говорят».

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было

Владимир Путин, президент России: «Да, действительно, это вопрос серьезный. Давайте коллег послушаем. Слово — министру обороны Андрею Рэмовичу [Белоусову]».

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было
Video

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было

Андрей Белоусов, министр обороны: «Мы, безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия [США]. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений.

Во-первых, Белый дом последовательно вышел из действовавших многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений. <...> Поэтому возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире.

Второе. США осуществляют форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. Идут работы [над новой межконтинентальной баллистической ракетой «Сентинел», стратегической атомной подлодкой «Колумбия» на замену «Огайо», тяжелым бомбардировщиком B-21 «Райдер», крылатой ракетой с ядерной боевой частью, идет расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа «Огайо» и их полная загрузка баллистическими ракетами «Трайдент II»].

Третье. Американцы приступили к реализации программы «Золотой купол», предусматривающей как противоракетный перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая.

Четвертое. На вооружение армии США в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности «Дарк Игл» с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 ты. км. В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка шести-семи минут.

И пятое. Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года. <...> Из этого вытекает, что мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны. <...> Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки».

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подготовили в 1996 году. Россия подписала и ратифицировала его, то же сделали еще две страны с ядерным оружием — Великобритания и Франция, США договор подписали, но не ратифицировали. В то же время и Россия, и США в начале 1990-х ввели добровольные односторонние моратории на ядерные испытания.

Путин просит высказаться главу Генштаба Валерия Герасимова.

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было

Валерий Герасимов, начальник Генштаба России:

То, что американская сторона не дает официальных пояснений на заявление президента Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний, не дает оснований полагать, что [США] не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний. Американская сторона и далее может уклоняться от официальных объяснений, но это ничего не меняет, потому что если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по своевременному реагированию, так как времени на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет.

Нам известны высказывания ряда высокопоставленных американских должностных лиц о возобновлении в США ядерных испытаний, и анализ этих заявлений свидетельствует о нацеленности Вашингтона на их подготовку и проведение».

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было

Путин: «Многим коллегам поступила телеграмма из Министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему. Сергей Евгеньевич, у вас есть это?»

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было

Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки: «Несколько дней назад поступила телеграмма от посла [России в США Александра] Дарчиева, в которой он пишет о том, что наши дипломаты связались с аппаратом Совета национальной безопасности США и Госдепартаментом США для прояснения существа резонансных высказываний Дональда Трампа. <...> На что представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию «наверх» и свяжутся с российской стороной, если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснения по существу поднятых российскими дипломатами вопросов».

Грибовидное облако в районе атолла Бикини во время первой серии американских подводных атомных испытаний, 1946 год

Путин обращается к секретарю Совбеза Сергею Шойгу с вопросом, что ему известно о том, что происходит в «правящих кругах США».

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности: «...Звучат разного рода заявления, направленные в основном на одну цель. [Трамп] несколько раз заявил, что Соединенные Штаты возобновят испытания ядерного оружия, при этом обвинил и Россию, и Китай в проведении таких испытаний.

Министр обороны [США Пиг] Хегсет уже отрапортовал, что Пентагон оперативно выполняет распоряжение американского президента о возобновлении испытаний ядерного оружия. Далее вице-президент Соединенных Штатов [Джей Ди] Вэнс отметил, что иногда ядерный арсенал нужно протестировать, чтобы убедиться, что он работает должным образом. И вторит ему спикер палаты представителей [Майк] Джонсон, утверждающий, что возобновление испытаний является демонстрацией силы, необходимой для поддержания мира и сдерживания России и Китая.

Глава Министерства энергетики [Крис] Райт, который отвечает за ядерные испытания в США, заявил, что тестирование будет касаться новых систем, и это будут неядерные взрывы. Глава комитета по разведке сената конгресса США [Том] Коттон отметил, что речь идет не о масштабных испытаниях с «ядерными грибами» в пустыне или южной части Тихого океана, а о небольших контролируемых подземных взрывах, что, по сути, является такими испытаниями ядерного оружия. <...> На основе анализа всех этих высказываний нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения либо непроведения испытаний ядерного оружия».

Путин обращается к Бортникову.

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было

Александр Бортников, глава ФСБ: «...Я прошу вас дать нам время, для того чтобы в этом во всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения».

Совбез обсудил подготовку России к ядерным испытаниям. Как это было

Владимир Путин: «Я... хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет.

Вместе с тем действительно еще в Послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если США либо другие государства — участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия».

В связи с этим президент поручил МИДу, Минобороны, специальным службам и гражданским ведомствам собрать дополнительную информацию по этому вопросу, проанализировать ее и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

