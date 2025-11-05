Белоусов заявил о готовности полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям

Андрей Белоусов (Фото: Администрация Президента России)

Подготовку к началу ядерных испытаний можно провести в сжатые сроки, поскольку полигон на архипелаге Новая Земля в Архангельской области готов к этому, заявил министр обороны Андрей Белоусов на совещании Совета безопасности с президентом Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

Белоусов предложил начать подготовку к началу ядерных испытаний в ответ на действия США. «Готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», — сказал он.

Начальник полигона на Новой Земле Андрей Синицын объявил о его готовности к возобновлению ядерных испытаний в случае необходимости еще год назад.

В конце октября Трамп поручил Минобороны начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. 1 ноября он подтвердил, что Вашингтон возобновит ядерные испытания. Трамп заявил, что США действуют в ответ на действия других стран. «Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания», — подчеркнул он.

В Кремле после этого сообщили, что ждут от Вашингтона разъяснений по поводу эти заявлений, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва и Пекин настаивают на соблюдении Конвенции о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как рассказал на совещании Совбеза глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в Вашингтоне уклонились от ответа на запрос российской дипмиссии о разъяснениях заявлений Трампа.

Материал дополняется.