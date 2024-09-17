На полигоне на Новой Земле заявили о готовности к ядерным испытаниям

Если поступит команда о проведении на полигоне Новая Земля ядерных испытаний, то она будет выполнена, для этого все готово, рассказал начальник полигона. Путин допускал их проведение в случае аналогичных действий США

Полигон на архипелаге «Новая Земля» (Фото: Министерство обороны России)

Центральный полигон на архипелаге Новая Земля Архангельской области готов к возобновлению проведения ядерных испытаний в случае необходимости, сообщил в интервью «Российской газете» его начальник Андрей Синицын.

«Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания», — сказал он.

17 сентября исполнилось 70 лет со дня образования полигона. Там с 1954-го по 1990-й год было проведено свыше сотни ядерных испытаний, на которые пришлось 94% мощности всех произведенных СССР ядерных взрывов. Речь идет об атмосферных, подземных, подводных, надводных, наземных взрывах.

Россия после распада СССР не проводила ядерных испытаний. На полигоне организуют неядерные взрывные эксперименты и испытания перспективных образцов вооружения и военной техники.

В прошлом году президент Владимир Путин высказывался о возможности возобновления ядерных испытаний. В своем послании Федеральному собранию он сказал, что в США звучат предложения провести реальные, а не компьютерные испытания своего ядерного оружия, и поэтому Минобороны и «Росатом» должны «обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем», — пояснил глава государства.

В октябре 2023-го он в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» допустил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Путин тогда напомнил, что США подписали соответствующий договор о запрете на испытания ядерного оружия, но не ратифицировали его, и не исключил, что Россия может «повести себя зеркально». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указывал, что слова главы государства не означают, что Москва планирует проведение таких испытаний.

В августе этого года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что глобальный режим ядерного нераспространения находится под самым сильным давлением с окончания холодной войны, и причина в том, что «влиятельные» государства открыто обсуждают, развивать ли им атомное оружие.