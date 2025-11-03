 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Экс-замглавы Минобороны Украины призвал вывести войска из Покровска

Экс-замглавы Минобороны Дейнега призвал вывести ВСУ из Покровска и Мирнограда
Сюжет
Военная операция на Украине
Дейнега призвал отдать приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, так как Киев «по факту уже практически потерял Покровск», а удерживать Мирноград «бессмысленно». Герасимов доложил Путину об окружении войск ВСУ там

Бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега призвал отдать приказ о выводе войск из Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова) и «спасти тех, кто без приказа отказывается отходить». Об этом он написал на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, Киев «по факту уже практически потерял Покровск», а удерживать дальше Мирноград «бессмысленно».

«Если в ближайшее время кто-нибудь не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов», — считает Дейнега.

Зеленский заявил о боях в Покровске после данных об окружении там ВСУ
Политика
Фото:Anatolii Stepanov / Reuters

По его мнению, украинская армия может оказаться «в ситуации, когда дыру во фронте некому латать».

В конце октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окружении украинских войск в районе Красноармейска и Димитрова. Всего там в кольце 31 батальон ВСУ, заявил Герасимов. Российские военные также окружили Купянск и получили контроль над переправами через реку Оскол с юга, отчитался генерал.

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска нарастили активность в Покровско-Мирноградской агломерации и накапливают пехоту в городской застройке. Он назвал положение сложным, но считает, что блокирования украинских сил нет.

Позднее Минобороны России заявило, что украинские военные, попавшие в окружение в Покровске, начали сдаваться в плен.

Елена Чернышова
