Экс-замглавы Минобороны Украины призвал вывести войска из Покровска
Бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега призвал отдать приказ о выводе войск из Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова) и «спасти тех, кто без приказа отказывается отходить». Об этом он написал на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
По его словам, Киев «по факту уже практически потерял Покровск», а удерживать дальше Мирноград «бессмысленно».
«Если в ближайшее время кто-нибудь не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов», — считает Дейнега.
По его мнению, украинская армия может оказаться «в ситуации, когда дыру во фронте некому латать».
В конце октября начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окружении украинских войск в районе Красноармейска и Димитрова. Всего там в кольце 31 батальон ВСУ, заявил Герасимов. Российские военные также окружили Купянск и получили контроль над переправами через реку Оскол с юга, отчитался генерал.
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска нарастили активность в Покровско-Мирноградской агломерации и накапливают пехоту в городской застройке. Он назвал положение сложным, но считает, что блокирования украинских сил нет.
Позднее Минобороны России заявило, что украинские военные, попавшие в окружение в Покровске, начали сдаваться в плен.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы