Российские военные уничтожили десант ГУР Украины в Покровске
Вооруженные силы России пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, все 11 человек, высадившиеся с вертолета, убиты.
В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать окруженные подразделения ВСУ в районе железнодорожного вокзала Красноармейска в ДНР. Кроме того, завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог.
ТСН пишет, что руководителя ГУР Кирилла Буданова заметили на АЗС в Павлограде, который находится по дороге на Красноармейск. Reuters ранее сообщало, что украинским десантом руководил именно Буданов. По данным агентства, высадка проводилась с вертолета Black Hawk.
В Минобороны России также добавили, что были сорваны семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ со стороны населенного пункта Гришино в ДНР.
26 октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об окружении около 5 тыс. украинских военных в районах Красноармейска и Димитрова (Мирнограда). На следующий день Минобороны сообщило о расширении зоны контроля в обоих городах. 30 октября военное ведомство рассказало о нескольких попытках украинских военных вырваться из окружения, а также попытке деблокировать группировку ВСУ со стороны Гришино.
Путин 29 октября заявлял, что российские военные готовы допустить в блокированные районы зарубежных журналистов, в том числе украинских. Президент добавил, что главное — чтобы в ходе посещения журналистами данных городов «не было никаких провокаций» со стороны Украины. Как отметил тогда Путин, Россия готова на время прекратить боевые действия, чтобы пустить в населенные пункты группы журналистов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка