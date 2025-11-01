 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские военные уничтожили десант ГУР Украины в Покровске

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны сообщило о пресечении высадки с вертолета группы сил специальных операций ГУР неподалеку от окраины Красноармейска. В окружении в городе остаются украинские подразделения, бои идут в районе вокзала
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы России пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все 11 человек, высадившиеся с вертолета, убиты.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать окруженные подразделения ВСУ в районе железнодорожного вокзала Красноармейска в ДНР. Кроме того, завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог.

ТСН пишет, что руководителя ГУР Кирилла Буданова заметили на АЗС в Павлограде, который находится по дороге на Красноармейск. Reuters ранее сообщало, что украинским десантом руководил именно Буданов. По данным агентства, высадка проводилась с вертолета Black Hawk.

В Минобороны России также добавили, что были сорваны семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ со стороны населенного пункта Гришино в ДНР.

26 октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об окружении около 5 тыс. украинских военных в районах Красноармейска и Димитрова (Мирнограда). На следующий день Минобороны сообщило о расширении зоны контроля в обоих городах. 30 октября военное ведомство рассказало о нескольких попытках украинских военных вырваться из окружения, а также попытке деблокировать группировку ВСУ со стороны Гришино.

Путин 29 октября заявлял, что российские военные готовы допустить в блокированные районы зарубежных журналистов, в том числе украинских. Президент добавил, что главное — чтобы в ходе посещения журналистами данных городов «не было никаких провокаций» со стороны Украины. Как отметил тогда Путин, Россия готова на время прекратить боевые действия, чтобы пустить в населенные пункты группы журналистов.

