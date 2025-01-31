На Украине сообщили о кризисе из-за дезертирства в армии
По истечении третьего года боевых действий Украина испытывает острую нехватку военнослужащих, в том числе из-за дезертирства, пишет The Guardian.
«Давайте будем честны. Проблема велика. Это естественно в ситуации, когда вы три года живете в условиях полномасштабной войны. Люди измотаны. Они хотят видеть свои семьи. Их дети растут без них. Отношения рушатся», — заявила изданию уполномоченный Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.
В частности, по ее словам, у многих солдат возникли проблемы с психическим здоровьем, и даже небольшой конфликт с командованием мог «вызвать» у них желание дезертировать. «Это сложная проблема. Мы не можем решить ее с помощью уголовного наказания. Если придется выбирать между смертью и тюрьмой, конечно, в этот момент вы выберете второй вариант», — считает она.
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