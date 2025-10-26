 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Berliner Zeitung: основная причина массового дезертирства в ВСУ — истощение
Сюжет
Военная операция на Украине
Среди причин дезертирства украинских бойцов — истощение, неопределенные сроки службы, коррупция и недовольство командованием, пишет Berliner Zeitung. На фоне роста подобных случаев Киев готовит ужесточение наказания за «самоволки»

Ужесточение системы наказания за самовольное оставление постов, которое разрабатывают на Украине, не решит проблему дезертирства в ВСУ, поскольку причин таких поступков много, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на украинских командиров.

Среди причин дезертирства перечислены истощение, недостаточная подготовка, разочарование, неясные сроки службы, низкая зарплата, неэффективная экономика, коррупция, слабое военное руководство или потеря доверия к командованию, чьи приказы приводят к серьезным потерям.

Усталость называется наиболее распространенной причиной ухода со службы. Что касается коррупции, издание уточняет, что речь идет в том числе о коррупции в системе мобилизации, в результате которой многие подлежащие призыву украинцы не попадают на службу.

На прошлой неделе «Украинская правда» со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины сообщала, что с начала боевых действий в стране возбуждено почти 290 тыс. дел о самовольном оставлении части и дезертирстве. Из них около 54 тыс. заведены непосредственно по статье о дезертирстве.

На фоне роста подобных случаев в ноябре прошлого года на Украине вступил в силу закон с послаблениями для тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал: им пообещали сохранить выплаты и льготы, если военные вернутся в часть до 1 января 2025 года.

Как пишет Berliner Zeitung, такая стратегия «пряника» не оправдала ожиданий: на службу вернулись только 29 тыс. солдат. Из-за этого, по данным газеты, теперь украинское руководство работает над ужесточением системы наказания за «самоволки».

Власти предложили сажать экс-заключенных за дезертирство на 10–20 лет
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Кроме того, «спасательным кругом» для украинской армии на фоне дефицита кадров является принудительная мобилизация, говорится в материале. При этом, как заявила изданию уполномоченный Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова, многие из вновь призванных сбегают при первой же возможности.

24 февраля 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию и военное положение, с тех пор их неоднократно продлевали. На фоне дефицита военнослужащих прошлой весной были ужесточены правила мобилизации, в том числе был снижен возраст подлежащих призыву: с 27 до 25 лет. Весной 2025-го Киев также запустил новый вид контракта для молодых людей 18-25 лет, которые не подпадают под призыв по мобилизации.

Украинские бойцы не раз заявляли об усталости, дефиците кадров, а также критиковали приказы командования. В январе Решетилова назвала проблему нехватки бойцов в ВСУ «великой». Среди причин появления желания дезертировать у военных она называла истощение, а также конфликты с командованием.

