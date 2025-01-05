WP узнала количество мобилизованных украинцев в 2024 году
В 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тыс. человек, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских и западных официальных лиц.
«Я не назову вам цифры, но это ужасно, — приводит издание слова командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с покровского направления по имени Тарас. — Людей призывают на войну, но, к сожалению, у нас потери, и эти потери нужно восполнять. И этого действительно недостаточно».
Как отмечает WP, российские военнослужащие «продвигаются самыми быстрыми темпами с первых дней» военной операции на Украине, используя свое главное преимущество — человеческий ресурс.
24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию, их неоднократно продлевали. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный признавал нехватку людей в армии и призывал депутатов идти на фронт. В конце декабря 2023 года президент Владимир Зеленский сообщал о просьбе военных дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек.
снижен с 27 до 25 лет, отменена категория ограниченно годных, всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах. Как пишет WP со ссылкой на украинских военнослужащих, эти меры приняли поздно, «когда подразделения уже были сильно недоукомплектованы». По их словам, выросло количество дезертиров из-за принудительной мобилизации.
Министр обороны России Андрей Белоусов в конце 2024 года утверждал, что за время конфликта потери ВСУ составили 1 млн человек. По словам российского президента Владимира Путина, безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти. Он также отмечал, что украинский мобилизационный резерв не безграничен, а потери противника говорят о решении Запада воевать до «последнего украинца».
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