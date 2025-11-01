Telegraph описал политическую дилемму Зеленского из-за бегства молодежи

Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Молодые люди бегут с Украины и это фатальная новость для все более отчаянных военных усилий Киева, пишет The Telegraph. В августе украинские власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за рубеж, и с тех пор около 100 тыс. человек пересекли границу с Польшей.

Одновременно все жестче продолжается набор в украинскую армию. По оценке депутата Верховной рады Федора Вениславского, речь идет о 30 тыс. человек в месяц. При этом издание отмечает, что до 20 тыс. дезертируют или пропадают без вести. С начала боевых действий органы прокуратуры Украины завели около 290 тыс. дел о дезертирстве. В такой ситуации у ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава, а офицеры жалуются, что некоторые передовые подразделения укомплектованы только на 50%.

Кадровый кризис представляет для президента Украины Владимира Зеленского не только военную, но и политическую дилемму, отмечается в материале. Пока в армию призывают только мужчин от 25 до 60 лет: официально это делается, чтобы «защитить будущее Украины», а неформально — чтобы предотвратить негативную реакцию родителей, желающих спасти своих сыновей, пишет издание. При этом напряженность, связанная с принудительной мобилизацией остальных мужчин, «достигает критической точки».

Массовый отток молодежи с Украины не только истощает ВСУ, но и создает напряжение у европейских союзников. В Польше и Германии наблюдается негативная реакция на специальные льготы для украинских беженцев, а политики задаются вопросом, почему их страны должны финансировать конфликт, в котором многие украинцы явно не хотят участвовать, говорится в статье. В Литве и Германии политики уже говорят, что удовлетворить острую потребность Киева в новобранцах можно, если вернуть обратно из Европы украинских мужчин.