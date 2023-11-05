Киев задумался над отменой визита Зеленского в Израиль из-за утечки

В СМИ попала информация о датах планируемого визита Зеленского в Израиль. Публикацию этих данных в Киеве осудили, указав, что страдает безопасность президента и доверие между двумя странами

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль, но теперь эти планы под вопросом в связи с утечкой информации об этом в СМИ, пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

«Он хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю. Он очень разочарован», — пояснил собеседник.

Утечка информации наносит ущерб безопасности президента, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, пояснил источник Channel12. Собеседник подчеркнул, что оба государства находятся в состоянии вооруженного конфликта, однако на Украине «ситуация еще сложнее». «Решение относительно даты визита сейчас не принято», — рассказал он.

В мае СМИ опубликовали сведения о планируемой поездке Зеленского в Германию до официального объявления. Тогда близкие к нему источники также говорили, что Зеленский «сильно разочарован» раскрытием конфиденциальной информации о деталях поездки. В частности, СМИ раскрыли место проживания президента Украины и уровень охраны. В Германии начали расследование по делу о госизмене в связи со сливом сведений о визите Зеленского. Президент Украины в результате приехал в назначенную дату.

О планах Зеленского прилететь в Израиль стало известно два дня назад, 3 ноября. Об этом сообщил израильский министр образования Йоав Киш, назвавший предстоящую поездку президента Украины «важным сигналом». По сведениям Channel12, Зеленский мог приехать 6 или 7 ноября.

Президент Украины публично выразил желание приехать в Израиль около месяца назад, вскоре после атаки боевиков ХАМАС на израильские города. Он также призвал других европейских лидеров поступить так же из солидарности с израильтянами: «Я говорю не о каких-то учреждениях, а о поддержке людей, которые пострадали от терактов и умирают». По сведениям Axios, украинский президент одним из первых позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху после начала войны с ХАМАС.

Прежде власти Украины упрекали Израиль за его позицию по конфликту с Россией. Израиль осудил начало Россией военной операции, но отказывался поставлять Украине военную помощь. Зеленский говорил, что был шокирован отказом в получении от него средств ПВО: «Я не знаю, что случилось с Израилем». Как отмечал Axios, по состоянию на минувший июнь израильская сторона отказывалась передать ВСУ летальную поддержку, называя этот вопрос «красной чертой».

Позицию Израиля критиковала и российская сторона. «К сожалению, за последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно не конструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива», — говорила прошлым летом представитель МИДа Мария Захарова.