 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Киев задумался над отменой визита Зеленского в Израиль из-за утечки

Times of Israel: визит Зеленского в Израиль могут отменить из-за утечки данных
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Военная операция на Украине
В СМИ попала информация о датах планируемого визита Зеленского в Израиль. Публикацию этих данных в Киеве осудили, указав, что страдает безопасность президента и доверие между двумя странами
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль, но теперь эти планы под вопросом в связи с утечкой информации об этом в СМИ, пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

«Он хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю. Он очень разочарован», — пояснил собеседник.

Утечка информации наносит ущерб безопасности президента, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, пояснил источник Channel12. Собеседник подчеркнул, что оба государства находятся в состоянии вооруженного конфликта, однако на Украине «ситуация еще сложнее». «Решение относительно даты визита сейчас не принято», — рассказал он.

В мае СМИ опубликовали сведения о планируемой поездке Зеленского в Германию до официального объявления. Тогда близкие к нему источники также говорили, что Зеленский «сильно разочарован» раскрытием конфиденциальной информации о деталях поездки. В частности, СМИ раскрыли место проживания президента Украины и уровень охраны. В Германии начали расследование по делу о госизмене в связи со сливом сведений о визите Зеленского. Президент Украины в результате приехал в назначенную дату.

О планах Зеленского прилететь в Израиль стало известно два дня назад, 3 ноября. Об этом сообщил израильский министр образования Йоав Киш, назвавший предстоящую поездку президента Украины «важным сигналом». По сведениям Channel12, Зеленский мог приехать 6 или 7 ноября.

Президент Украины публично выразил желание приехать в Израиль около месяца назад, вскоре после атаки боевиков ХАМАС на израильские города. Он также призвал других европейских лидеров поступить так же из солидарности с израильтянами: «Я говорю не о каких-то учреждениях, а о поддержке людей, которые пострадали от терактов и умирают». По сведениям Axios, украинский президент одним из первых позвонил израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху после начала войны с ХАМАС.

Читайте на РБК Pro
Как задолжать ₽10 млрд и не вернуть: топ-5 банкротств России
Уроки будущего: как найти свое место в завтрашнем дне
«Больше никаких розовых очков». В чем причина проблем Tesla
В России пересмотрят закон о биометрии: кому стоит беспокоиться

Прежде власти Украины упрекали Израиль за его позицию по конфликту с Россией. Израиль осудил начало Россией военной операции, но отказывался поставлять Украине военную помощь. Зеленский говорил, что был шокирован отказом в получении от него средств ПВО: «Я не знаю, что случилось с Израилем». Как отмечал Axios, по состоянию на минувший июнь израильская сторона отказывалась передать ВСУ летальную поддержку, называя этот вопрос «красной чертой».

Позицию Израиля критиковала и российская сторона. «К сожалению, за последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно не конструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива», — говорила прошлым летом представитель МИДа Мария Захарова.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Украина Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Республиканцы поспорили из-за нацбезопасности и Украины
Политика
Офис Зеленского назвал «очень удивительными» слова Залужного о тупике
Политика
В Минобороны Израиля назвали количество ликвидированных командиров ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Губернатор ЕАО пригласил беженцев из Израиля и Газы Политика, 08:36
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
Крейсер «Император Александр III» выполнил испытательный пуск «Булавы» Политика, 08:15
Киев задумался над отменой визита Зеленского в Израиль из-за утечки Политика, 08:01
Россияне рассказали, какие домашние дела мечтают перепоручить технике Общество, 08:00
В Минобороны Израиля назвали количество ликвидированных командиров ХАМАС Политика, 07:28
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Росавиация выяснила, что привело к посадке A320 в поле под Новосибирском Общество, 06:56
Военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard в ДНР Политика, 06:47
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
У берегов Сардинии нашли десятки тысяч древних монет Общество, 06:08
На акциях в поддержку Палестины в Лондоне задержали около 30 человек Политика, 05:48
Соперник Эрдогана проиграл на выборах главы своей партии Политика, 05:20
Адама Кадырова назначили на «важную должность» в службе безопасности отца Политика, 05:03