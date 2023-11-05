Axios узнал о разногласиях в предвыборной команде Байдена из-за Израиля

Часть Демократической партии, которая отвечает за работу с кандидатами на выборах, разделилась из-за позиции Байдена по конфликту Израиля и ХАМАС: одни выступают за поддержку Израиля, другие обеспокоены положением палестинцев

Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

В Национальном комитете Демократической партии (DNC), которая координирует поддержку кандидатов на выборах, возникли разногласия относительно нынешней политики президента и кандидата на голосовании 2024 года Джо Байдена в отношении конфликта Израиля и ХАМАС, пишет Axios со ссылкой на источники из числа членов комитета.

Издание отмечает, что мнения по вопросу разделились между пожилыми партийцами, которые симпатизируют Израилю, и более молодыми членами, которые сочувствуют палестинцам из-за их бедственного положения.

«Я не знаю, как вы можете рассматривать поддержку крупномасштабных убийств палестинских гражданских лиц как что-то иное, как не аморальное», — сказал один из собеседников Axios.

Председатель DNC Джейми Харрисон заявил изданию, что Израиль имеет право на защиту, а Байден «продолжает демонстрировать беспрецедентное лидерство и моральную ясность». Также он напомнил, что действующий президент выступает за гуманитарные паузы, предоставление палестинцам гуманитарной помощи и защиту гражданских лиц.

Неназванный источник Axios сказал, что в Демократическую партию поступают электронные письма и звонки, в которых рядовые граждане выражают недовольство политикой администрации США, и этот факт тревожит DNC.

Агентство Associated Press ранее сообщало, что демократы из Мичигана предупредили команду Байдена об угрозе потери необходимой поддержки в арабо-американском сообществе и призвали придать значение «гуманности» в ходе конфликта.

Еще один кандидат в президенты на выборах 2024 года, Дональд Трамп, не раз высказывался по поводу конфликта Израиля и ХАМАС. В конце октября он заявил, что это противостояние представляет собой «борьбу между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращенностью и между добром и злом».

Трамп также критиковал Байдена в связи с идущей войной: он говорил, что демократ виноват в развитии этого конфликта и в том, что в США произошла «величайшая вспышка антисемитизма» в истории. Кроме того, Трамп осуждал проходившие по всей стране акции в поддержку палестинцев и обещал защищать американских евреев.