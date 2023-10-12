Зеленский запланировал визит солидарности в Израиль

Зеленский призвал политиков посетить Израиль в знак солидарности на фоне войны с ХАМАС, Киев обсуждает его визит. Он одним из первых лидеров позвонил премьеру Израиля после атаки группировки

Владимир Зеленский (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Израиль в знак солидарности на фоне войны с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники среди чиновников в обеих странах и Ynet.

Офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, переговоры носят предварительный характер и дата пока не согласована.

Накануне, во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, он в первую очередь проявил себя как «чуткий сторонник Израиля», а не соперник в борьбе за западную помощь, пишет Washington Post. Президент Украины сравнил нынешнее положение Израиля с началом Россией военной операции в феврале 2022-го: «Было очень важно не остаться в одиночестве. Очень важно». Зеленский призвал мировых лидеров посетить Израиль, если к этому будет готова израильская сторона, и продемонстрировать свою поддержку: «Я говорю не о каких-то учреждениях, а о поддержке людей, которые пострадали от терактов и умирают».

Зеленский был одним из первых лидеров государств, позвонивших Нетаньяху после начала войны с ХАМАС, отмечает Axios.

В прошлом Киев упрекал Израиль за нейтральную позицию по конфликту на Украине. Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что раньше Украина имела более дружественные отношения с Израилем, чем с теми странами, которые теперь помогают Киеву. «Настоящая дружба действительно не имеет границ — даже когда есть проблемы, дружба должна работать, а недостаточно просто диалога между правительственными чиновниками», — добавил он.

Израиль осудил начало Россией военной операции, но отказывался поставить Украине военную помощь, Зеленский говорил, что был шокирован этой позицией: «Я не знаю, что случилось с Израилем. Я, честно, откровенно, в шоке, потому что не понимаю, по какой причине они не могли предоставить нам средства ПВО». Он при этом подчеркивал, что не выдвигает обвинений, понимая тесные связи Израиля с Россией и сложную ситуацию на границах. По сведениям Axios, по состоянию на июнь 2023 года израильская сторона отказывалась передать ВСУ летальную поддержку, называя этот вопрос «красной чертой».

Москва тоже критиковала позицию Израиля. Представитель российского МИДа Мария Захарова называла ее «неконструктивной» и осудила «антироссийские оценки» ситуации израильского руководства. Поставки Украине военной помощи власти России также подвергают критике.

