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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Зеленский запланировал визит солидарности в Израиль

Axios: Зеленский запланировал визит солидарности в Израиль на фоне войны с ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Зеленский призвал политиков посетить Израиль в знак солидарности на фоне войны с ХАМАС, Киев обсуждает его визит. Он одним из первых лидеров позвонил премьеру Израиля после атаки группировки
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Израиль в знак солидарности на фоне войны с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники среди чиновников в обеих странах и Ynet.

Офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, переговоры носят предварительный характер и дата пока не согласована.

Накануне, во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, он в первую очередь проявил себя как «чуткий сторонник Израиля», а не соперник в борьбе за западную помощь, пишет Washington Post. Президент Украины сравнил нынешнее положение Израиля с началом Россией военной операции в феврале 2022-го: «Было очень важно не остаться в одиночестве. Очень важно». Зеленский призвал мировых лидеров посетить Израиль, если к этому будет готова израильская сторона, и продемонстрировать свою поддержку: «Я говорю не о каких-то учреждениях, а о поддержке людей, которые пострадали от терактов и умирают».

Зеленский был одним из первых лидеров государств, позвонивших Нетаньяху после начала войны с ХАМАС, отмечает Axios.

В прошлом Киев упрекал Израиль за нейтральную позицию по конфликту на Украине. Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что раньше Украина имела более дружественные отношения с Израилем, чем с теми странами, которые теперь помогают Киеву. «Настоящая дружба действительно не имеет границ — даже когда есть проблемы, дружба должна работать, а недостаточно просто диалога между правительственными чиновниками», — добавил он.

Израиль осудил начало Россией военной операции, но отказывался поставить Украине военную помощь, Зеленский говорил, что был шокирован этой позицией: «Я не знаю, что случилось с Израилем. Я, честно, откровенно, в шоке, потому что не понимаю, по какой причине они не могли предоставить нам средства ПВО». Он при этом подчеркивал, что не выдвигает обвинений, понимая тесные связи Израиля с Россией и сложную ситуацию на границах. По сведениям Axios, по состоянию на июнь 2023 года израильская сторона отказывалась передать ВСУ летальную поддержку, называя этот вопрос «красной чертой».

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Москва тоже критиковала позицию Израиля. Представитель российского МИДа Мария Захарова называла ее «неконструктивной» и осудила «антироссийские оценки» ситуации израильского руководства. Поставки Украине военной помощи власти России также подвергают критике.
 


 

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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