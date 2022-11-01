МАГАТЭ: инспекторы проверяют объекты на Украине после данных о создании «грязной бомбы»

МАГАТЭ проверит объекты на Украине после данных о «грязной бомбе»

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по запросу Киева приступили к проверке двух объектов на территории Украины и вскоре завершат ее. Инспекция связана с обвинениями со стороны России в создании на Украине «грязной бомбы», уточнили в организации.

«Цель визитов — обнаружить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой «грязных бомб», — говорится в сообщении МАГАТЭ.

Агентство отмечает, что ранее его эксперты посещали объекты регулярно. Так, при инспекции на один из них месяц назад не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.

МАГАТЭ не раскрывает, о каких объектах идет речь. При этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее сообщал, что проверять будут Институт ядерных исследований в Киеве и Государственный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах.

23 октября российский министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Турции, Франции, Великобритании и США Хулуси Акаром, Себастьяном Лекорню, Беном Уоллесом и Ллойдом Остином, в которых заявил им о возможности применения Киевом «грязной бомбы». Позднее глава Госдепа Энтони Блинкен, министры иностранных дел Франции и Британии Катрин Колонна и Джеймс Клеверли выпустили заявление, в котором отвергли утверждения российской стороны.

Возможность применения такой бомбы опроверг и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, он назвал утверждения Москвы абсурдными и опасными. Он также предложил главе МАГАТЭ отправить на Украину экспертов, так-как Киеву «скрывать нечего».