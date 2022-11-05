Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Власти ДНР обвинили ВСУ в обстреле Донецка из РСЗО HIMARS Политика, 21:51
Зеленский объявил о планах создать на Украине флот морских беспилотников Политика, 21:32
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 21:18
СК допросил собственника здания сгоревшего костромского кафе Общество, 21:09
ЦСКА впервые в своей истории проиграл «Нижнему Новгороду» Спорт, 20:59
Столтенберг оценил риск закрытия зернового коридора Политика, 20:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какой антиэйдж-стратегии придерживаться после 35 лет РБК и Вирсавия, 20:23
Власти Косово опровергли отправку спецназа на населенный сербами север Политика, 20:16
Пенальти на 95-й минуте принес «Манчестер Сити» победу над «Фулхэмом» Спорт, 20:03
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 19:38
Появилось видео, снятое в начале пожара в костромском клубе «Полигон» Общество, 19:36
Знакомые рассказали о предполагаемом виновнике пожара в кафе «Полигон» Политика, 19:32
СКА обыграл «Металлург» в матче лидеров КХЛ Спорт, 19:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский объявил о планах создать на Украине флот морских беспилотников

Зеленский: на Украине начнут сбор средств для создания флота морских дронов
Зеленский сообщил, что средства на создание флота морских дронов будут собраны за счет пожертвований, инициатива направлена на защиту морской акватории Украины: «На чужое мы не претендуем»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

На Украине на следующей неделе начнется сбор средств на создание флота морских дронов, объявил в видеообращении в своем телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский.

Он выразил уверенность, что идею поддержат миллионы украинцев: «Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это. <...> Как это работает — все уже видели». Зеленский подчеркнул, что инициатива направлена исключительно на защиту морской акватории Украины, «на чужое мы не претендуем».

По данным российского Минобороны, морские беспилотники были использованы для атаки кораблей Черноморского флота со стороны Вооруженных сил Украины 29 октября. Ведомство утверждает, что аппараты запустили с побережья около Одессы, они двигались по зоне безопасности гуманитарного коридора, по которому в рамках международной продуктовой сделки вывозится зерно из портов Украины. Затем, заявило министерство, дроны изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

Всего, как сообщает российская сторона, в атаке участвовали девять летательных беспилотников и семь морских, они были уничтожены: морской тральщик «Иван Голубец» получил повреждения. Президент Владимир Путин утверждал, что Киев действовал «при поддержке западных кураторов». Минобороны заявляет, что подготовка атаки проходила под руководством британских специалистов, Лондон отвергает обвинения.

После этого Россия приостановили участие в зерновой сделке, но 2 октября объявила, что возвращается к ней, так как Киев дал «четкие гарантии», что подобной атаки более не произойдет. В украинском МИДе в ответ сообщили, что страна не брала на себя новых обязательств, касающихся соглашения. Официально власти Украины не подтверждали причастность к произошедшему в Севастополе.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина беспилотники дроны флот

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
МИД обвинил Британию в передаче Киеву подводных беспилотников
Политика
Иран признал поставки дронов России до начала спецоперации на Украине
Политика
Минобороны наградило заметившего дрон ВСУ при атаке в Севастополе матроса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter