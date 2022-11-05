Зеленский объявил о планах создать на Украине флот морских беспилотников

Зеленский сообщил, что средства на создание флота морских дронов будут собраны за счет пожертвований, инициатива направлена на защиту морской акватории Украины: «На чужое мы не претендуем»

Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

На Украине на следующей неделе начнется сбор средств на создание флота морских дронов, объявил в видеообращении в своем телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский.

Он выразил уверенность, что идею поддержат миллионы украинцев: «Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это. <...> Как это работает — все уже видели». Зеленский подчеркнул, что инициатива направлена исключительно на защиту морской акватории Украины, «на чужое мы не претендуем».

По данным российского Минобороны, морские беспилотники были использованы для атаки кораблей Черноморского флота со стороны Вооруженных сил Украины 29 октября. Ведомство утверждает, что аппараты запустили с побережья около Одессы, они двигались по зоне безопасности гуманитарного коридора, по которому в рамках международной продуктовой сделки вывозится зерно из портов Украины. Затем, заявило министерство, дроны изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.

Всего, как сообщает российская сторона, в атаке участвовали девять летательных беспилотников и семь морских, они были уничтожены: морской тральщик «Иван Голубец» получил повреждения. Президент Владимир Путин утверждал, что Киев действовал «при поддержке западных кураторов». Минобороны заявляет, что подготовка атаки проходила под руководством британских специалистов, Лондон отвергает обвинения.

После этого Россия приостановили участие в зерновой сделке, но 2 октября объявила, что возвращается к ней, так как Киев дал «четкие гарантии», что подобной атаки более не произойдет. В украинском МИДе в ответ сообщили, что страна не брала на себя новых обязательств, касающихся соглашения. Официально власти Украины не подтверждали причастность к произошедшему в Севастополе.