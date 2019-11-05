Путин заявил об объявленной «пещерными русофобами» войне русскому языку

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность объявленной войной в некоторых странах русскому языку. Заявление прозвучало во вторник, 5 ноября, на заседании Совета по русскому языку.

По словам президента, Россия сталкивается с попытками «бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире». «Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, но и разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты», — сказал Путин (цитата по ТАСС). Президент добавил, что в некоторых странах это даже становится «официальной государственной политикой».

Путин добавил, что на стране лежит «громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы».

Президент заявил о необходимости провести анализ действующего законодательства и внести необходимые изменения в федеральном законе о государственном языке и в закон о языках народов Российской Федерации. «При этом совершенствование правового поля и самих норм русского языка не должны означать каких-то революционных изменений и тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации или орфографии», — сказал Путин.

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