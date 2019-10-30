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Ректор ВШЭ ответил на слова профессора вуза об «убогости» русского языка

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов отреагировал на публикацию профессора вуза Гасана Гусейнова об «убогости» и «клоачности» русского языка. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кузьминов напомнил, что, выходя в публичное пространство, которым является социальная сеть, преподаватель университета должен помнить о репутации своих коллег. «Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей», — написал Кузьминов.

По его словам, позиция профессора ВШЭ также вызывает возражения по существу. Ректор не считает, что ситуация с русским языком заслуживает «столь алармистских высказываний».

По мнению Кузьминова, отсутствие газет на языках мигрантов объясняется обычным отсутствием спроса к бумажной прессе. А обеднение русского языка из-за сленга и «новояза» филологи (которым является Гусейнов) должны воспринимать спокойно, так как это естественный процесс.

«В России есть мощная литературная традиция, я уверен, что мы сможем противостоять вульгаризации своего языка», — резюмировал Кузьминов.

29 октября Гусейнов на своей странице в Facebook выразил недоумение в связи с отсутствием на прилавках прессы на иностранных языках. Он заявил, что в Москве живут сотни тысяч украинцев, татар, китайцев, немцев и других. Но «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», сказал профессор.

После резонансного поста Гусейнов объяснил, о чем именно шла речь. «Конечно, я имел в виду не в целом язык. Речь идет о том, как люди пользуются этим языком», — сказал он.

По его словам, сейчас происходит глумление над языком и здравым смыслом. Профессор отметил, что часто измываются над русским языком СМИ, юристы, политики, сотрудники правоохранительных органов.

Декан факультета ВШЭ Михаил Бойцов высказался, что в словах профессора нет ничего криминального. Однако заметил, что Гусейнов не очень удачно подобрал слова, а СМИ не совсем поняли контекст высказывания.

Теги: ВШЭ, русский язык, ректор, Ярослав Кузьминов
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