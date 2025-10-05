 Перейти к основному контенту
Ландсбергис предрек Европе «Перл-Харбор» после «дня сурка» из-за дронов

Экс-министр Ландсбергис: Европа рискует получить свой Перл-Харбор из-за дронов
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: Xue Dongmei / XinHua / Global Look Press)

Действия России могут привести к «моменту Перл-Харбора» для Европы, бездействие НАТО приближает момент, когда конфликт станет неизбежным, заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью The Telegraph.

«Если это продолжится, Европе следует ожидать своего дня Перл-Харбора, когда эскалация станет настолько очевидной, что вызовет переломный момент», — сказал Ландсбергис. Он напомнил, что недавние нарушения воздушного пространства Эстонии и атаки дронов на Польшу уже привели к созыву экстренных совещаний в НАТО.

Экс-министр отметил, что альянс до сих пор не установил четкие «красные линии» для России. «Мы наблюдаем стратегическую коммуникацию вместо стратегических действий», — констатировал он. Ландсбергис сравнил происходящее с «геополитическим днем сурка».

В Мюнхене приготовились сбивать дроны лазером
Политика
Фото:Angelika Warmuth / Reuters

В начале сентября в Польше заметили неопознанные беспилотники. Спустя два дня страны НАТО объявили о начале операции «Восточный часовой» на восточном фланге альянса. 

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, которого в связи с инцидентом вызвали в МИД Польши, заявил, что польская сторона не представила подтверждений российского происхождения сбитых беспилотников. Он подчеркнул, что «Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей».

