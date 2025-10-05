 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Польше нашли обломки еще одного беспилотника

Военная операция на Украине
Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters
Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В Польше в селе Зарембы Вархолы (112 км от Варшавы) обнаружили обломки объекта, напоминающего беспилотник. Об этом сообщили в Мазовецком отделении полиции в соцсети X.

Как уточнили в правоохранительных органах, объект находился рядом с нежилым домом, его днем 4 октября нашел мужчина.

«Сегодня после 18 часов на поле в Островском районе в селе Обручи Вархолы мужчина заметил останки объекта, напоминающего беспилотник. Ближайшие постройки — нежилой дом», — говорится в сообщении ведомства.

СВР заявила о подготовке Киевом провокации в Польше для обвинения России
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело множество беспилотников. Обломки 19-го, как предполагали власти, последнего дрона были обнаружены 20 сентября. Позже польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что ни один из них не нес боевой заряд.

После инцидента глава правительства заявил, что БПЛА были российскими. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил, что доказательств этому нет, а позже добавил, что беспилотники в Польшу прилетели с Украины. Минобороны России указывало, что объектов для ударов по территории Польши не назначалось. Позже глава МИДа Сергей Лавров заявил, что эти дроны не смогли бы долететь до Польши с территории России.

В связи с инцидентом НАТО запустило операцию «Восточный часовой». В ней задействованы военнослужащие Великобритании, Германии, Дании, Франции и других участников НАТО.

