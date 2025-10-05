В Польше нашли обломки еще одного беспилотника
В Польше в селе Зарембы Вархолы (112 км от Варшавы) обнаружили обломки объекта, напоминающего беспилотник. Об этом сообщили в Мазовецком отделении полиции в соцсети X.
Как уточнили в правоохранительных органах, объект находился рядом с нежилым домом, его днем 4 октября нашел мужчина.
«Сегодня после 18 часов на поле в Островском районе в селе Обручи Вархолы мужчина заметил останки объекта, напоминающего беспилотник. Ближайшие постройки — нежилой дом», — говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело множество беспилотников. Обломки 19-го, как предполагали власти, последнего дрона были обнаружены 20 сентября. Позже польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что ни один из них не нес боевой заряд.
После инцидента глава правительства заявил, что БПЛА были российскими. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил, что доказательств этому нет, а позже добавил, что беспилотники в Польшу прилетели с Украины. Минобороны России указывало, что объектов для ударов по территории Польши не назначалось. Позже глава МИДа Сергей Лавров заявил, что эти дроны не смогли бы долететь до Польши с территории России.
В связи с инцидентом НАТО запустило операцию «Восточный часовой». В ней задействованы военнослужащие Великобритании, Германии, Дании, Франции и других участников НАТО.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов