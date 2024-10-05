Bank of Cyprus закрыл счета около 7 тыс. россиян

Сейчас доля россиян в клиентском портфеле банка составляет всего 0,4%, отметили там. Банк оставил счета лишь граждан России пенсионного возраста

Крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, после начала военных действий на Украине закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежавших порядка 7 тыс. россиян, сообщает Frank Media со ссылкой на ответ представителя банка Карена Ле Канну на запрос.

«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — говорится в ответе Ле Канну по электронной почте.

Банк оставил счета лишь граждан России пенсионного возраста, отметил Ле Канну. Он пояснил, что Bank of Cyprus руководствовался «международными стандартами комплаенса» и собственной политикой по управлению рисками. «Наша позиция в отношении рисков определяется не национальностью клиента, а характеристиками рисков, которые он представляет, и эти характеристики меняются со временем», — объяснил представитель банка.

Bank of Cyprus рассматривает «возможные отношения с гражданами России, которые законно проживают в Европе, не находятся под международными санкциями, и ведут допустимую деятельность в секторах, соответствующих политике банка», подчеркнул Ле Канну.

В апреле прошлого года Bank of Cyprus разослал россиянам уведомления о закрытии счетов, сообщала компания Main Partner Trust. Там поясняли, что поводом для этого может стать налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса, удаленная работа на российские компании, а также «нетипичный» вид на жительство.

Позднее Bank of Cyprus подтвердил, что уведомил 4 тыс. клиентов, «имеющих российский паспорт и не являющихся резидентами стран ЕС», о закрытии их счетов. Банк объяснил это решение приостановкой членства России в Международной группе по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

В январе этого года Bank of Cyprus закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге.