FATF не стала включать Россию в черный и серый списки

FATF не стала вносить Россию в черный или серый списки, куда входят страны с высокими рисками отмывания средств. На ее включении настаивала Украина, которая сама не является членом организации

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Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не стала рассматривать вопрос о включении России в черный и серый список. Это следует из сообщения группы по итогам пленарного заседания.

Военные действия, которые Россия ведет на Украине, продолжают противоречить принципам FATF по продвижению безопасности, надежности и целостности глобальной финансовой системы, говорится в сообщении. Там добавили, что решение о приостановлении членства России в организации продолжается. «FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых против Российской Федерации в целях защиты международной финансовой системы», — подчеркивается в сообщении.

Также FATF расширила серый список стран, добавив в него Хорватию, Вьетнам и Камерун. Теперь эти юрисдикции будут находиться под усиленным контролем FATF для того, чтобы устранить недостатки своих режимов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Вопрос об изменении статуса России официально не заявлялся в повестке, но, как писал Bloomberg, накануне сессии на этом настаивала Украина, а российские власти предупреждали десятки стран о негативных последствиях своего попадания в «черный» список для торговых отношений. После начала российской военной операции на Украине, Киев неоднократно выступал за ограничения против Москвы со стороны FATF.

«Нет никаких объективных оснований для исключения нас из FATF», — заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в рамках ПМЭФ, добавляя, что российская сторона пыталась проводить «какие только возможно» коммуникации по этому поводу и разъяснять свою позицию. Набиуллина также называла возможность принятия таких мер «политически мотивированным решением».

По итогам рассмотрения FATF вопросов повестки статус России в организации остался неизменным, сообщил Росфинмониторинг: «Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать. Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами». Он напомнил, что в феврале 2023 года было принято политизированное решение о приостановке членства России в FATF, но это решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

FATF — межправительственная организация, функционирующая с 1989 года. Она занимается выработкой практик и стандартов противодействия сомнительным операциям в финансовом секторе, которые совершаются с целью обналичивания или отмывания преступных доходов, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ). Антиотмывочные рекомендации FATF соблюдают около 190 государств и территорий, но участниками международной группы являются 37 стран, включая Россию. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в объединении. Украина соблюдает нормы FATF, но не входит в число стран-участниц.

Что нужно знать о списках FATF

FATF регулярно проверяет, как меняется антиотмывочное законодательство и практики противодействия недобросовестным финансовым операциям в разных странах. Если результаты таких инспекций неудовлетворительные, юрисдикция может попасть в «черный» или «серый» списки FATF.

В первом оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), им присваивается высокий уровень риска. Все остальные государства, соблюдающие рекомендации FATF, должны усиленно проверять любые финансовые транзакции из стран «черного» списка, а в отдельных случаях могут применять «контрмеры для защиты своих финансовых систем» и не принимать платежи оттуда. В «черном» списке FATF сейчас числятся только три страны — КНДР, Иран и Мьянма.

«Серый» список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами ПОД/ФТ, которые «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков. Они находятся на усиленном мониторинге группы, но при этом взяли на себя обязательства оперативно исправить возможные недостатки, скорректировать национальное антиотмывочное законодательство. Сейчас в этом списке 23 страны, включая Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Как FATF сокращает участие России в организации

FATF планомерно ограничивает роль участия России в работе группе по итогам трех прошедших пленарных заседаний. В июне прошлого года FATF приняла решение ограничить роль и влияние России в FATF. Так, Россия больше не может исполнять какие-либо функции, связанные с лидерством или консультациями, а также участвовать в установлении стандартов, проведении экспертной оценки (peer review), принятии решений в области управления и членства, а также предоставлять экспертов для участия в процессе рецензирования, когда работу одного эксперта оценивают равные ему по компетенциям коллеги (peer review process). Здесь может идти речь о взаимной оценке членами группы национальных систем по борьбе с отмыванием денег.

В октябре 2022 года FATF запретила России участвовать в текущих и будущих проектах организации, а также в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации.

На пленарном заседании группы в феврале 2023 года было принято решение приостановить членство России в FATF. Росфинмониторинг назвал такой шаг «безосновательным, [он] не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации, (...) идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также техническим характером Группы». При этом финразведка подчеркнула, что продолжит применять меры по противодействию отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и иным серьезным преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с заинтересованными странами.