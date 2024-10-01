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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала о подвижках в вопросе вступления Украины в НАТО со стороны США

FT: Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Приглашение Украины в НАТО — один из пунктов «плана победы» Киева, который Зеленский озвучил Байдену на встрече в США. Россия требует отказа Киева от стремления вступить в альянс
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Joern Pollex / Getty Images)

Президент США Джо Байден до окончания срока своих полномочий в январе 2025 года может согласиться на подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО, сообщает Financial Times (FT).

Газета ссылается на чиновника одной из западных стран, знакомого с содержанием переговоров президента Украины Владимира Зеленского с представителями властей США во время визита в Вашингтон. Источник не привел подробностей.

Байден вскоре приедет в Германию, где будет председательствовать на встрече контактной группы по военной помощи Украине на авиабазе Рамштайн 12 октября.

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Приглашение Украины в НАТО — один из пунктов «плана победы», который Зеленский представил Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. Как пишет FT, этот план, включающий в том числе поставки «огромного количества» западного оружия, не впечатлил американцев и прогресса при обсуждении его ключевых пунктов не было. Тем не менее сам президент Украины по завершении визита сказал, что октябрь станет «временем принятия решений», отмечает газета.

Полноправное членство Украины в НАТО остается ключевой целью Киева. Большинство из 32 стран блока сомневаются, что та сможет вступить в альянс.

Членство в НАТО остается ключевой целью Украины, но очень немногие из 32 его членов считают, что это возможно без установления постоянного прекращения огня и «четкой линии на карте», которая определит, к какой части территории страны будет применяться положение о коллективной обороне.

Российские власти видят в расширении военной инфраструктуры HАТО в Европе угрозу безопасности страны. Президент Владимир Путин называл стремление Украины присоединиться к блоку одной из причин начала военных действий в 2022 году. Отказ от этих планов входит в условия России для запуска мирного процесса.

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Джо Байден Украина НАТО США Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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