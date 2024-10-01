FT: Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО

FT узнала о подвижках в вопросе вступления Украины в НАТО со стороны США

Приглашение Украины в НАТО — один из пунктов «плана победы» Киева, который Зеленский озвучил Байдену на встрече в США. Россия требует отказа Киева от стремления вступить в альянс

Виды Киева (Фото: Joern Pollex / Getty Images)

Президент США Джо Байден до окончания срока своих полномочий в январе 2025 года может согласиться на подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО, сообщает Financial Times (FT).

Газета ссылается на чиновника одной из западных стран, знакомого с содержанием переговоров президента Украины Владимира Зеленского с представителями властей США во время визита в Вашингтон. Источник не привел подробностей.

Байден вскоре приедет в Германию, где будет председательствовать на встрече контактной группы по военной помощи Украине на авиабазе Рамштайн 12 октября.

Приглашение Украины в НАТО — один из пунктов «плана победы», который Зеленский представил Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. Как пишет FT, этот план, включающий в том числе поставки «огромного количества» западного оружия, не впечатлил американцев и прогресса при обсуждении его ключевых пунктов не было. Тем не менее сам президент Украины по завершении визита сказал, что октябрь станет «временем принятия решений», отмечает газета.

Полноправное членство Украины в НАТО остается ключевой целью Киева. Большинство из 32 стран блока сомневаются, что та сможет вступить в альянс.

Членство в НАТО остается ключевой целью Украины, но очень немногие из 32 его членов считают, что это возможно без установления постоянного прекращения огня и «четкой линии на карте», которая определит, к какой части территории страны будет применяться положение о коллективной обороне.

Российские власти видят в расширении военной инфраструктуры HАТО в Европе угрозу безопасности страны. Президент Владимир Путин называл стремление Украины присоединиться к блоку одной из причин начала военных действий в 2022 году. Отказ от этих планов входит в условия России для запуска мирного процесса.