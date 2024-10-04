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Политика ,  
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Новый премьер Японии раскрыл свою позицию по спору с Россией из-за Курил

Новый премьер Японии Исиба заявил, что Токио в отношениях с Москвой будет придерживаться политики разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора. В то же время Япония продолжит вводить санкции и поддержку Киева
Сигэру Исиба
Сигэру Исиба (Фото: Charly Triballeau / Getty Images)

Япония будет стремиться разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Россией, несмотря на непростые отношения в данный период времени, заявил новый японский премьер-министр Сигэру Исиба, выступая на парламентской сессии.

«Несмотря на то что японо-российские отношения находятся в сложной ситуации, Япония будет твердо придерживаться своей политики на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — сказал он.

В то же время Исиба пообещал продвигать санкции против России и поддерживать Украину.

В целом новый премьер Японии заявил о намерении укреплять сотрудничество со странами-партнерами. По его словам, «краеугольным камнем» японской дипломатии и безопасности, а также основой мира в Индо-Тихоокеанском регионе и в международном сообществе станут отношения Японии с США. Также Токио будет развивать отношения с Сеулом, Канберрой, странами G7 и глобальным Югом.

Исиба заявил, что Япония будет продвигать «взаимовыгодные отношения, основанные на общих стратегических интересах» с Китаем и продолжать общение с Пекином. Он подчеркнул, что Токио будет «призывать к ответственным действиям», говоря о попытках Пекина «изменить статус-кво» в регионе.

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Фото:Buddhika Weerasinghe / Getty Images

Предметом территориального спора между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны являются три курильских острова: Кунашир, Шикотан, Итуруп, а также гряда Хабомаи. В Японии Курильскую гряду называют «северными территориями». Из-за спорных островов Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор.

Между Россией и Японией с 1991 года действовали соглашения о безвизовых обменах между южными Курильскими островами России и Японией, а в 1999 году страны договорились о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания.

Однако Москва прекратила действие этих соглашений в сентябре 2022 года, после того как Япония ввела санкции против России из-за начала военной операции на Украине. В апреле 2023 года Токио обозначил Курильские острова «незаконно оккупированными Россией». В этом августе генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси назвал вопрос разрешения для японцев посещать могилы предков на этих территориях приоритетным для японских властей.

Президент России Владимир Путин летом назвал южные Курильские острова суверенной частью страны. «Это один из результатов Второй мировой войны, а результаты Второй мировой войны мы не пересматривали», — подчеркнул он, заметив, что это вовсе не значит, что возможности договариваться не было.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Япония Сигэру Исиба Курильские острова мирный договор
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