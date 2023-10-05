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Военная операция на Украине ,  
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Politico сообщила о смятении в Киеве из-за смещения спикера конгресса США

Politico: в Киеве не одобрили смещение спикера палаты конгресса США Маккарти
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев с опасением следит за отстранением спикера палаты представителей США, ему ставили в вину поддержку Украины. Байден намекнул на «еще один способ» для выделения денег Украине. Москва называет поддержку Киева абсурдной
Кевин Маккарти
Кевин Маккарти (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Украинские чиновники поделились «смятением и растерянностью» из-за перспектив военной помощи в связи со смещением спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, пишет Politico со ссылкой на источники.

Чиновник правительства отметил, что Киев пока наблюдает за происходящим в Вашингтоне. Глава комитета Верховной рады по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала: «Мы сходим с ума. Для нас это катастрофа». Она подчеркнула, что украинские власти заинтересованы в стабильности американской демократии, чтобы был восстановлен двухпартийный консенсус о поддержке Украины.

При этом публично украинские дипломаты делают более спокойные заявления. «Пока не будет избран новый спикер, палата представителей не может голосовать по законам, но вся остальная работа, в том числе в комитетах, продолжается», — сказала посол в США Оксана Маркарова.

Маккарти лишился поста спикера палаты представителей два дня назад, 3 октября. За его отставку проголосовали демократы и восемь однопартийцев-республиканцев. Конгрессмены палаты более ста лет не голосовали о смещении спикера, а большинство в истории США поддержало это предложение впервые.

Претензии республиканцев к Маккарти заключались в сотрудничестве с демократами по вопросу предотвращения шатдауна: правительство США могло с 1 октября приостановить работу, если бы не был принят новый бюджет, этот вопрос традиционно становится предметом торга двух партий. Республиканец Метт Гетц упрекал спикера за появление в проекте пункта о поддержке Украины, хотя в принятом временном бюджете она не предусмотрена, в него вошли только средства на необходимые траты. Демократы объяснили, что поддержали отставку, поскольку утратили доверие к Маккарти.

Смещение спикера может оказать влияние на поддержку большинства конгрессменов в палате представителей будущей помощи Украине, выражал опасение президент Джо Байден. Он запланировал выступить с «большой речью» по этому вопросу. Он намекнул на наличие «еще одного способа, с помощью которого мы можем найти финансирование», но не раскрыл его содержание.

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Как выяснила The Wall Street Journal, без одобрения конгрессом США новой помощи у Украины могут еще до конца 2023 года закончиться средства на зарплаты бюджетникам, медицину и другие государственные расходы.

Кремль видит в финансовой помощи Украине со стороны западных стран признаки «прямой вовлеченности» в конфликт. Представитель президента Дмитрий Песков заявлял, что речь идет о «совершенно абсурдном спонсировании киевского режима». Он выразил уверенность, что помощь США будет продлена.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кевин Маккарти Украина США Конгресс США палата представителей США
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