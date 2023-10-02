Белый дом: у США есть средства только на срочную военную помощь Украине

Белый дом заявил о наличии у США средств только на срочную помощь Украине

Карин Жан-Пьер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

У США есть средства только на срочную военную помощь Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

Так пресс-секретарь ответила на вопрос, сколько средств осталось у США в общей сложности на предоставление Украине военной и гуманитарной помощи на фоне споров о бюджете.

«Их (средств. — РБК) достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, <…> но это не долгосрочное решение», — сказала она.

Точную информацию об объеме средств, которые США могут направить Киеву по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению) из собственных запасов, может предоставить Пентагон, уточнила Жан-Пьер. Она добавила, что в ближайшее время США выделят Украине очередной пакет военной помощи.

Схема Presidential Drawdown Authority (PDA) позволяет американским властям направлять оружие Киеву без одобрения конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Накануне президент США Джо Байден утвердил проект бюджета США на 45 дней без помощи Украине. В него вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Документ был подписан за два с половиной часа до наступления шатдауна — приостановки работы правительства. Против включения помощи Украине выступили представители Республиканской партии, в частности, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

В тот же день высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что ведомство исчерпало «все доступные средства» для помощи Украине.

В Кремле после принятия в США временного бюджета заявили, что отказ американских властей включить в него помощь Украине является временным, и Вашингтон продолжит быть вовлеченным в конфликт.