Украина к ноябрю исчерпает помощь на выплаты зарплат, школы и медицину

Если США не согласуют продление финпомощи Украине, ей не хватит на зарплаты бюджетникам и здравоохранение, пишет WSJ. Источники предупредили о политических рисках для Зеленского. Кремль считает ситуацию «абсурдным спонсированием»

Киев (Фото: Yevhen Kotenko / Reuters)

У правительства Украины в ноябре закончатся предоставленные США средства на выплаты зарплат государственных служащим, учителям, преподавателям, профессорам, а также остальные госрасходы — от здравоохранения до жилищных субсидий. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и американских чиновников.

С их слов, это произойдет, если конгресс США не одобрит новый пакет помощи. Госсекретарь Энтони Блинкен в конце сентября связался с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнелом, чтобы предупредить: если конгресс сократит поддержку, Украина осенью столкнется с серьезным экономическим и политическим шоком на фоне контрнаступления. Помощники конгрессменов рассказали, что Блинкен призывал включить помощь Киеву во временный пакет мер, нацеленного на предотвращение шатдауна. Закон в итоге приняли, но без пункта о помощи Украине.

Минфин Украины ожидал проблем в связи с политической борьбой в США и осуществил запас средств на покрытие потребностей в октябре, однако после ноября Киеву может потребоваться решить, какие выплаты сократить и стоит ли брать кредиты, рассказал один из украинских чиновников. Он предположил, что прекращение выплат станет причиной недовольства среди украинцев и роста критики президента Владимира Зеленского со стороны оппозиции.

Агентство США по международному развитию (USAID) проведет в октябре через программу Всемирного банка сумму в $1,15 млрд, если Украина докажет, что предыдущий перевод был израсходован надлежащим образом, рассказал американский чиновник. Источник среди украинских чиновников отметил, что Киев может после октября использовать другие деньги раньше, чем планировалось, чтобы пережить ноябрь и декабрь, но без новых поступлений средств из США ситуация в 2024 году станет мрачнее.

По оценке МВФ, внешнее финансирование Украины имеет решающее значение для экономики Украины. Агентство Moody's присвоило суверенному долгу государства рейтинг «Ca», его выдаю странам с высокоспекулятивным долгом, которые находятся на грани дефолта или, вероятно, находятся в состоянии дефолта. В случае сокращения поступления из-за рубежа, властям Украины, скорее всего, придется вернуться к продажам облигацией и выпуску денег, что может повысить инфляцию, пишет WSJ.

В США утвержден временный бюджет, включающий в себя только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий, но не помощь Украине. Президент Джо Байден пояснял, что если бы закон не приняли, то это вызвало бы кризис.

Евросоюз согласовал выделение Украине на четырехлетний срок €50 млрд, чтобы покрыть 45% бюджетного дефицита. Общая потребность составляет €110 млрд, оценивает Еврокомиссия. В начале октября Евросовет согласовал создание специального фонда для Украины, который будут финансировать грантами из европейского бюджета, доходами с замороженных российских активов и кредитам с рынка капитала.

«Рассчитываем получить €18 млрд уже в следующем году. Эти средства помогут в финансировании бюджетного дефицита, начислении социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей, учителей», — отметил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Вместе с тем, Венгрия предложила разделить этот пакет помощи на две части, предположив, что сейчас Украине хватит и €25 млрд, выяснил Bloomberg.

Кремль видит в финансовой помощи Украине со стороны западных стран признаки «прямой вовлеченности» в конфликт. Представитель президента Дмитрий Песков заявлял, что речь идет о «совершенно абсурдном спонсировании киевского режима». Он выразил уверенность, что помощь США будет продлена.