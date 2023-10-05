CNN сообщил о «серьезной проблеме на поле боя» для Киева без средств США

Представители администрации Байдена ищут «обходные пути» предоставления помощи Украине, если конгресс не поддержит такие программы. Пентагон заявлял, что располагает $5,2 млрд на эти цели, их хватит на полгода

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена обеспокоены, что в ближайшие несколько недель Украина начнет испытывать «серьезные проблемы на поле боя» из-за временного прекращения финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, публично американские чиновники заявляют, что они убеждены в том, что большинство американцев — в том числе в конгрессе — поддерживают постоянную помощь Украине. Но на самом деле в Белом доме опасаются, что ее оказание может замедлиться.

Байден 4 октября дал понять, что представители администрации ищут «обходные пути» предоставления помощи Украине, если конгресс не поддержит такие программы, передает телеканал. «Меня это действительно беспокоит. Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и сената от обеих партий заявили, что поддерживают финансовую поддержку Украины», — сказал он.

Однако, пишет CNN, с учетом того, что голосование на выборах нового спикера Палаты представителей, который пройдет на смену республиканца Кевина Маккарти, пройдет не ранее следующей недели, «перспективы выделения нового пакета помощи в ближайшем будущем кажутся невеликими».

Ближайшая неделя, в течение которой законодатели будут работать без постоянного спикера, не вызывает беспокойства у опрошенных телеканалом чиновников. Более тревожным сценарием они называют отсутствие каких-либо планов на утверждение дополнительной финансовой помощи Украине после 17 ноября (тогда истекает срок подписанной Байденом резолюции о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней; документ не включает выделение средств Киеву).

По данным телеканала, американские чиновники заверили своих европейских коллег, что вместе с конгрессом «активно работают» над поиском возможных решений продолжения поддержки. В администрации США опасаются, что из-за длительной задержки с оказанием финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона от собственной поддержки могут отказаться и другие страны.

Благодаря тому, что Байден утвердил проект бюджета на 45 дней, в который не вошла помощь Украине, США удалось избежать шатдауна. Однако после принятия документа Соединенным Штатам пришлось приостановить финансирование контрактов по долгосрочным программам помощи Киеву из-за невыделения средств на это конгрессом. В Пентагоне после принятия временного бюджета сообщили, что располагают $5,2 млрд на военную помощь Украине — этого должно хватить еще на полгода при нынешних объемах затрат.

Кремль назвал временным явлением отказ американских властей включить в 45-дневный бюджет помощь Украине; там считают, что Вашингтон продолжит быть вовлеченным в конфликт. Москва осуждает военную помощь Киеву.