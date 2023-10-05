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Военная операция на Украине ,  
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CNN сообщил о «серьезной проблеме на поле боя» для Киева без средств США

CNN: отсутствие финансирования США скоро станет проблемой для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Представители администрации Байдена ищут «обходные пути» предоставления помощи Украине, если конгресс не поддержит такие программы. Пентагон заявлял, что располагает $5,2 млрд на эти цели, их хватит на полгода
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена обеспокоены, что в ближайшие несколько недель Украина начнет испытывать «серьезные проблемы на поле боя» из-за временного прекращения финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, публично американские чиновники заявляют, что они убеждены в том, что большинство американцев — в том числе в конгрессе — поддерживают постоянную помощь Украине. Но на самом деле в Белом доме опасаются, что ее оказание может замедлиться.

Байден 4 октября дал понять, что представители администрации ищут «обходные пути» предоставления помощи Украине, если конгресс не поддержит такие программы, передает телеканал. «Меня это действительно беспокоит. Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и сената от обеих партий заявили, что поддерживают финансовую поддержку Украины», — сказал он.

Однако, пишет CNN, с учетом того, что голосование на выборах нового спикера Палаты представителей, который пройдет на смену республиканца Кевина Маккарти, пройдет не ранее следующей недели, «перспективы выделения нового пакета помощи в ближайшем будущем кажутся невеликими».

Ближайшая неделя, в течение которой законодатели будут работать без постоянного спикера, не вызывает беспокойства у опрошенных телеканалом чиновников. Более тревожным сценарием они называют отсутствие каких-либо планов на утверждение дополнительной финансовой помощи Украине после 17 ноября (тогда истекает срок подписанной Байденом резолюции о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней; документ не включает выделение средств Киеву).

По данным телеканала, американские чиновники заверили своих европейских коллег, что вместе с конгрессом «активно работают» над поиском возможных решений продолжения поддержки. В администрации США опасаются, что из-за длительной задержки с оказанием финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона от собственной поддержки могут отказаться и другие страны.

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Благодаря тому, что Байден утвердил проект бюджета на 45 дней, в который не вошла помощь Украине, США удалось избежать шатдауна. Однако после принятия документа Соединенным Штатам пришлось приостановить финансирование контрактов по долгосрочным программам помощи Киеву из-за невыделения средств на это конгрессом. В Пентагоне после принятия временного бюджета сообщили, что располагают $5,2 млрд на военную помощь Украине — этого должно хватить еще на полгода при нынешних объемах затрат.

Кремль назвал временным явлением отказ американских властей включить в 45-дневный бюджет помощь Украине; там считают, что Вашингтон продолжит быть вовлеченным в конфликт. Москва осуждает военную помощь Киеву.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина США Белый дом финансовая помощь военная помощь
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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