Как нижняя палата конгресса США «погрузилась в хаос»

Внутрипартийный раскол среди республиканцев привел к прецеденту в американской истории — впервые в отставку отправлен председатель палаты представителей Кевин Маккарти. Почему это стало возможно — в материале РБК

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Как палата представителей осталась без лидера

3 октября палата представителей конгресса США проголосовала за отстранение Кевина Маккарти от должности спикера. «Это беспрецедентный шаг, который оставил палату без лидера и погрузил ее в хаос», — пишет The New York Times. «Палата представителей впервые в истории проголосовала за отстранение своего лидера и вступила в период непредсказуемости и паралича», — констатирует The Washington Post.

До вчерашнего дня единственная попытка отправить в отставку председателя была предпринята в 1910 году и потерпела неудачу.

Палата не может предпринимать хоть какие-то действия, пока не избран новый председатель, уточняет CNN. Поэтому, в частности, невозможно рассмотрение законопроектов. Поиск и согласование кандидатуры нового председателя обещает быть сложным, так как для утверждения самого Маккарти в должности в январе потребовалось 15 голосований.

Временным преемником Маккарти стал республиканец из Северной Каролины Патрик Макгенри, но, как отмечают американские СМИ, он может председательствовать только на избрании нового постоянного председателя. В качестве временного главы он был назван Маккарти, когда тот вступал в должность. Обязывать действующего председателя называть возможного преемника в США стали после терактов 11 сентября 2001 года.

Полномочий Макгенри, однако, хватило, чтобы лишить экс-спикера и одного из ведущих функционеров Демократической партии Нэнси Пелоси личного офиса в здании конгресса. По сложившейся традиции для председателей предыдущих созывов отводилось особое помещение для их нужд. Однако, как говорится в полученном Пелоси письме, это помещение понадобится для временного председателя.

Республиканская партия, у которой большинство в палате представителей, до конца недели взяла паузу, и пока не известно, какую тактику она изберет и когда ждать выдвижения кандидата на пост нового председателя. Можно было бы ожидать, что возможность занять его получит следующий по старшинству республиканец, но лидер большинства в палате Стив Скалис лечится от рака, а организатору большинства Тому Эммеру, как и любому другому кандидату, будет сложно получить большинство голосов, отмечает агентство Associated Press.

Почему против Маккарти взбунтовались однопартийцы

За отставку Маккарти проголосовали все конгрессмены от Демократической партии — 208 человек — и восемь его однопартийцев. Все восемь принадлежат к крайне правой фракции республиканцев, которую называют MAGA Republicans — по главному лозунгу 45-го президента Дональда Трампа Make America Great Again. Инициатором отставки и автором соответствующей резолюции стал конгрессмен-республиканец от Флориды Мэтт Гетц.

Расклад сил в конгрессе В палате представителей всего 435 мест: 221 республиканец и 212 демократов, три места вакантные. В сенате всего 100 мест: 51 сенатор, включая трех независимых, входят в группу демократов, 49 — республиканцы.

Главной публичной претензией Гетца стало то, что Маккарти провел рассмотрение вопроса о продлении финансирования правительственных учреждений и голосование по соответствующей резолюции без учета интересов, которые выражает Гетц и его союзники. Поскольку конгрессменам не удалось пока согласовать бюджет на следующий финансовый год, и во избежание приостановки работы правительственных учреждений пришлось принимать специальный законопроект о временном финансировании правительства сроком на 45 дней. Этот законопроект был одобрен обеими палатами конгресса и подписан президентом Джо Байденом 30 сентября.

Маккарти предпринял несколько попыток провести через палату законопроект, которые получил бы одобрение республиканцев, но это не удалось, тогда он решил представить документ, который мог бы набрать необходимое число голосов демократов. В итоге поддержку получил текст, в котором были сохранены средства на борьбу со стихийными бедствиями, продлены программы страхования в случае наводнений, но не были удовлетворены радикальные требования сократить расходы, которые выдвинули республиканцы. За принятие временного бюджета проголосовали все демократы за исключением одного, против — 90 республиканцев, итоговый расклад составил 335 голосов «за» и 91 «против». В сенате закон поддержали 88 человек, все девять высказавшихся против были республиканцами. Из-за того, что Маккарти учел требования демократов, республиканцы обвинили его в сдаче интересов и отказе от борьбы.

Внутрипартийные разногласия сопровождали все время пребывания Маккарти на посту. Чтобы быть утвержденным в должности всеми членами партии, ему пришлось согласиться, что для инициирования его отставки будет необходима подпись только одного конгрессмена, а не пяти, как раньше. Этой возможностью и воспользовался Гетц.

Хотя все восемь противников Маккарти в партии близки к Трампу, сам бывший президент процесс отстранения спикера не прокомментировал. Гетц не назвал Трампа вдохновителем идеи, но отметил, что тот одобряет ее. «Мои беседы с бывшим президентом оставили меня вполне уверенным в том, что мы поступаем правильно», — заявил он после отстранения Маккарти (цитата по ABC).

Отстраненный спикер настаивает, что Гетц действовал, руководствуясь личными причинами, а не интересами избирателей. C 2021 года комитет по этике ведет расследование против Гетца, его подозревают в связях с несовершеннолетней. «Если вы избавитесь от спикера, которого поддерживают 99% однопартийцев, который обеспечил работу правительства и выплаты военным, тогда, думаю, мы окажемся в очень плохом положении с точки зрения того, как мы собираемся управлять конгрессом», — предупредил Маккарти.

Почему демократы поддержали отстранение

В Демократической партии были разные соображения насчет того, поддерживать ли отставку Маккарти. Однако демократы отметили, что всякий раз при сложностях в прохождении законопроектов тот шел на поводу членов группы MAGA, к тому же именно Маккарти поддержал начало расследования относительно импичмента президента Джо Байдена.

За девять месяцев работы спикер зарекомендовал себя как непоследовательный политик. «Никто не доверяет Кевину Маккарти», — выразила отношение к нему демократ Прамила Джайпал, представляющая штат Вашингтон. Демократы заметили его трансформацию из человека, готового выстраивать межпартийную работу «в трусливого беспринципного лидера, пытающегося уцепиться за власть только ради власти», пишет The Washington Post. В качестве иллюстрации обычно приводят следующие факты. Маккарти был одним из первых высокопоставленных республиканцев, поддержавших расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, но через несколько недель отказался от сотрудничества с комитетом по расследованию. Также он в течение нескольких недель он обещал не принимать закон о продолжении финансирования правительства вместе с демократами, но в последний момент передумал и публично поссорился с президентом Байденом по поводу того, давал ли ему частное обещание принять закон о финансировании военной поддержки Украины. «Не вижу большой разницы между Кевином Маккарти и Мэттом Гетцем», — цитирует The Washington Post слова демократа из Мериленда Джейми Раскина.