Байден анонсировал «большую речь» о необходимости поддержки Украины

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент Джо Байден заявил, что планирует выступить с «большой речью» о необходимости дополнительной помощи Украине, передает Bloomberg.

Байден выразил обеспокоенность, что отстранение республиканца Кевина Маккарти от должности спикера палаты представителей повлияет на одобрение большей помощи Украине со стороны американского конгресса. «Но я знаю, что есть много членов палаты представителей, сената и обеих партий, которые заявили, что поддерживают финансирование помощи Украине», — добавил он.

Байден заявил, что есть «еще один способ, с помощью которого мы можем найти финансирование», но отказался раскрыть какой.

Россия осуждает предоставление помощи Украине. Кремль не раз отмечал, что поставки вооружений и другое содействие со стороны США говорят о вовлеченности Вашингтона в конфликт Москвы и Киева.

Палата представителей конгресса США проголосовала за отстранение Маккарти от должности спикера 3 октября. Инициатором отставки стал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. За отстранение Маккарти проголосовали все конгрессмены от Демократической партии (208 человек) и восемь его однопартийцев.

Поводом для отставки стало сотрудничество спикера палаты представителей с демократами для утверждения проекта бюджета, который должен был помочь избежать шатдауна — приостановки работы правительства. В итоге Байден после одобрения палаты представителей и сената подписал проект бюджета на 45 дней, в который вошли только суммы на финансирование правительства, но не на помощь Украине. Если бы документ не приняли, то это привело бы к кризису, объяснял тогда президент.