В Орле пояснили слова губернатора о том, что повестки еще не рассылались

Повестки в Орловской области начали рассылать через четыре дня после объявления президентом частичной мобилизации. Как пояснил глава региона, власти и военкоматы решали организационные вопросы

Андрей Клычков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Орловской области началась работа по призыву в рамках частичной мобилизации, последние дни власти с военным комиссариатом отрабатывали ряд вопросов, чтобы избежать нарушений закона, сообщил во время прямого эфира в соцсетях глава региона Андрей Клычков.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. В Орловской области повестки начали направлять с 25 сентября, сообщил Клычков. «Работа по призыву в рамках частичной мобилизации в Орловской области начинается сегодня. С сегодняшнего дня будут направлены повестки по отдельным военно-учетным специальностям для обеспечения всех задач, поставленных президентом», — сказал он накануне.

Начало рассылки повесток спустя четыре дня после объявления в России частичной мобилизации губернатор объяснил необходимостью избежать ошибок.

«Для того чтобы избежать недоработок и нарушений законодательства, мы совместно с военным комиссариатом области, районными комиссариатами и ведомствами правительства в последние дни отработали большой перечень вопросов, который включает в себя необходимость сохранения жизнедеятельности нашего региона и обеспечение его безопасности», — пояснил Клычков.

О том, что повестки в рамках частичной мобилизации в Орловской области пока никому не направляются, Клычков сообщил 23 сентября. Тогда губернатор также отметил, что власти обсуждают с военкоматами организационные вопросы, передает «ОрелТаймс». Помимо этого, до военкоматов пока не довели цифры по мобилизации, сказал Клычков, в то же время отметив, что граждане могут приходить и записываться добровольно.

С начала мобилизационных мероприятий власти ряда российских регионов начали сообщать об ошибках, которые были допущены в рамках призывной кампании. В частности, в Саратовской области отменили решение призвать 59-летнего старшего лейтенанта запаса, который, как пишет Mash, не участвовал в боевых действиях, а только был на трехмесячных сборах 40 лет назад и звание получил после окончания военной кафедры. А в Бурятии после уточнения данных отпустили 70 многодетных отцов, которых призвали в рамках частичной мобилизации.

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После сообщений о людях, призванных в регионах по ошибке, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить реализацию частичной мобилизации «в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям». «Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы», — отметила она.