В Орле пояснили слова губернатора о том, что повестки еще не рассылались

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Таможня Грузии перешла на особый режим работы из-за пробок на границе Политика, 15:31
Федерация сообщила об одной повестке волейболисту с опытом службы в ВДВ Спорт, 15:29
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 15:28
Япония отменит большую часть ограничений на въезд для туристов Общество, 15:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:22
Удаленный контроль за охраняемыми объектами: как это работает в России Национальные проекты, 15:19
Тарасова назвала идиотами раскритиковавших прокат Валиевой иностранцев Спорт, 15:19
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 15:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Удмуртии отменили занятия в школах после вооруженного нападения Общество, 15:15
Удаленный контроль за охраняемыми объектами: как это работает в России Национальные проекты, 15:07
Игры КХЛ и Кубка России начнут с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске Спорт, 15:07
Глава Удмуртии заявил, что напавший на школу в Ижевске стоял на учете Общество, 15:06
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 15:05
Российская премьер-лига не будет приостановлена в ближайшее время Спорт, 15:05
Военная операция на Украине ,  
0 

В Орле пояснили слова губернатора о том, что повестки еще не рассылались

Повестки в Орловской области начали рассылать через четыре дня после объявления президентом частичной мобилизации. Как пояснил глава региона, власти и военкоматы решали организационные вопросы
Андрей Клычков
Андрей Клычков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Орловской области началась работа по призыву в рамках частичной мобилизации, последние дни власти с военным комиссариатом отрабатывали ряд вопросов, чтобы избежать нарушений закона, сообщил во время прямого эфира в соцсетях глава региона Андрей Клычков.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. В Орловской области повестки начали направлять с 25 сентября, сообщил Клычков. «Работа по призыву в рамках частичной мобилизации в Орловской области начинается сегодня. С сегодняшнего дня будут направлены повестки по отдельным военно-учетным специальностям для обеспечения всех задач, поставленных президентом», — сказал он накануне.

Начало рассылки повесток спустя четыре дня после объявления в России частичной мобилизации губернатор объяснил необходимостью избежать ошибок.

«Для того чтобы избежать недоработок и нарушений законодательства, мы совместно с военным комиссариатом области, районными комиссариатами и ведомствами правительства в последние дни отработали большой перечень вопросов, который включает в себя необходимость сохранения жизнедеятельности нашего региона и обеспечение его безопасности», — пояснил Клычков.

10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

О том, что повестки в рамках частичной мобилизации в Орловской области пока никому не направляются, Клычков сообщил 23 сентября. Тогда губернатор также отметил, что власти обсуждают с военкоматами организационные вопросы, передает «ОрелТаймс». Помимо этого, до военкоматов пока не довели цифры по мобилизации, сказал Клычков, в то же время отметив, что граждане могут приходить и записываться добровольно.

С начала мобилизационных мероприятий власти ряда российских регионов начали сообщать об ошибках, которые были допущены в рамках призывной кампании. В частности, в Саратовской области отменили решение призвать 59-летнего старшего лейтенанта запаса, который, как пишет Mash, не участвовал в боевых действиях, а только был на трехмесячных сборах 40 лет назад и звание получил после окончания военной кафедры. А в Бурятии после уточнения данных отпустили 70 многодетных отцов, которых призвали в рамках частичной мобилизации.

Читайте на РБК Pro
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Прогнозы
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Откуда конкуренты все о вас знают: очевидные и не очень источники данных
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Гуанси, мянь и инь-ян: три столпа, которые помогут вести бизнес с Китаем
Инструкции
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции

После сообщений о людях, призванных в регионах по ошибке, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить реализацию частичной мобилизации «в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям». «Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы», — отметила она.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
Орловская область частичная мобилизация Андрей Клычков Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Приамурье побили рекорд по числу браков на фоне частичной мобилизации
Общество
ОНФ развернул центры помощи ошибочно призванным по мобилизации
Общество
Земан заявил, что Чехия должна принять уехавших из-за мобилизации россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter