СК подтвердил возбуждение первого дела об уклонении от мобилизации

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В отношении жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК — уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщает Следственное управление СК по Пензенской области.

«По данным следствия, 23 сентября 2022 года мужчина 1990 года рождения, состоящий на воинском учете, был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военный комиссариат в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией. Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился», — сообщили в СК.

Ранее юрист Павел Чиков сообщил об этом деле. «Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», — пояснил Чиков.

В то же время, по словам Чикова, согласно разъяснениям Верховного суда, ст. 328 Уголовного кодекса применяется к гражданам, которые уклоняются только от призыва на срочную военную службу, такой пункт есть в постановлении пленума Верховного суда от апреля 2008 года.

В этом постановлении говорится, что «субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу (далее — призывники)». «Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования», — указал Чиков.



Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года.