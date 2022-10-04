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Politico узнал о согласовании в ЕС новых санкций против России

Politico: постпреды ЕС согласовали восьмой пакет санкций, в том числе потолок цен на нефть
В санкционный перечень входят потолок цен на нефть, ограничения против сталелитейной промышленности, оборонного сектора, персональные санкции и запрет гражданам ЕС занимать руководящие посты в российских госкомпаниях
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

Постоянные представители стран-членов ЕС достигли договоренности по восьмому пакету санкций против России, пишет Politico со ссылкой на семерых европейских дипломатов.

В числе согласованных мер, по данным издания, — потолок цен на российскую нефть. Одобренный пакет ограничений устанавливает правовую основу для ограничения стоимости нефти и нефтепродуктов из России, однако решения о конкретной цене или диапазоне цен все еще нет.

В черновом варианте резолюции, который составили постпреды ЕС, предусмотрены некоторые уступки в отношении Мальты, Греции и Кипра — именно эти страны были обеспокоены планами ввести потолок цен, так как их танкеры перевозят большую часть российской нефти.

Например, в документе упоминается мониторинг исполнения санкций для того, чтобы выявлять нарушения, в том числе смену флага на судах. Его будет проводить Еврокомиссия. Если она решит, что бизнесу этих трех стран наносится значительный ущерб из-за обхода санкций, она предложит меры для того, чтобы его минимизировать.

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В числе других санкций — ограничения в отношении российской сталелитейной промышленности, а также оборонной промышленности с тем, чтобы лишить последнюю «ключевых технологий». Помимо этого, предусмотрены персональные санкции против тех, кто «помогает президенту Путину в военных действиях». Также Евросоюз намерен запретить своим гражданам занимать высокие посты в российских госкомпаниях.

Финальный текст резолюции о новых санкциях будет одобрен в среду, пишет Politico.

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Во вторник The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на дипломатов и чиновников, что страны Евросоюза, вероятно, утвердят предложенный G7 план по введению потолка цен на российскую нефть в два этапа.

Власти США поясняли, что хотели бы ввести потолок для сырой нефти в начале декабря этого года, а для нефтепродуктов — в начале февраля следующего.

В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что предложила очередной пакет санкций против России, который включает потолок цен на российскую нефть. По данным Reuters, страны ЕС достигли предварительного соглашения по новым санкциям. Агентство не уточнило, идет ли речь и об ограничении цен на нефть.

ЕС решил ускорить введение потолка цен на российскую нефть
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Фото:Global Look Press

Министры финансов стран G7 договорились ввести потолок цен еще в начале прошлого месяца. Ограничение предполагает, что страны, которые согласились соблюдать лимит, не смогут закупать российскую нефть по ценам выше установленного предела. При этом в американском конгрессе выступали за штрафы для тех государств, которые не соблюдают потолок, но Минфин заверял, что вторичные санкции против иностранных покупателей российской нефти по цене выше предельной применяться не будут.

Пока из стран, которые не входят в G7, реализовать предложенный план согласилась только Австралия. В ЕС и США считают, что Китай, Индия и другие страны, которые закупают у России большое количество нефти, не станут соблюдать ограничения.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Мария Лисицына Мария Лисицына
нефть санкции ЕС потолок цен на нефть
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