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Война санкций ,  
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Politico узнала о возможной задержке санкций против России со стороны ЕС

Politico назвала страны, которые задерживают санкции против России со стороны ЕС
Помимо Венгрии, что было ожидаемо, против введения потолка цен на российскую нефть выступили Кипр, Греция и Мальта, пишет Politico
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Фото: Reuters
Фото: Reuters

Введение новых санкций Евросоюза против России может затянуться, поскольку некоторые страны не согласны с намерением ограничить цены на российскую нефть и требуют особых условий, со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила Politico.

Потолок цен на российскую нефть должен стать основным ограничением нового пакета санкций Евросоюза. Однако ряд стран не готов одобрить эту меру. Среди них — Венгрия, а также Кипр, Греция и Мальта, чей танкерный флот перевозит большую часть российской нефти в ЕС. В решении внешнеполитических вопросов каждая страна Евросоюза имеет право вето, которое позволяет ей единолично заблокировать пакет новых санкций.

Будапешт настаивает, чтобы ему вновь дали особые условия — разрешили реэкспортировать в соседние страны ЕС российскую нефть, которую он продолжает получать по трубопроводу благодаря исключению из прошлого пакета санкций. Но в Еврокомиссии и других странах ЕС беспокоятся, что таким образом Венгрия получит несправедливое преимущество на едином рынке, помимо прошлых послаблений.

При этом Венгрия должна помнить, что ЕС может ограничить цены и на трубопроводную нефть, отметил один из источников Politico. И в этом случае Будапешт уже не сможет наложить вето, поскольку речь идет о решении торгового вопроса, который требует лишь квалифицированного большинства голосов.

Под санкции ЕС попадут нефть, сталь, алмазы, икра и водка из России
Политика
Фото:Сергей Красноухов / ТАСС

Что касается Кипра, Греции и Мальты, то эти страны обеспокоены, что Евросоюз «выстрелит себе в ногу», если запретит их танкерам перевозить российскую нефть, стоимость которой будет выше планируемого потолка, не убедившись, что такой же запрет введен другими крупными игроками, как Турция, Индия и Индонезия, пишет издание. Дело в том, что в случае введения санкций эти страны могут забрать себе освободившуюся долю рынка и продолжить перевозки. Между тем ряд источников Politico отмечает, что просить об отсрочке, пока Индия не присоединиться к санкциям, по сути, то же самое, что просить не вводить их вовсе.

Новый пакет санкций, о котором идет речь, Еврокомиссия разработала в конце сентября. Он станет ответом на проведенные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы и присоединение этих территорий к России. Одна из основных мер — ограничение цен на российскую нефть. Если запрет вступит в силу, то судоходным компаниям и страховщикам будет запрещено обрабатывать российскую нефть, если ее закупочная цена за баррель не будет «на уровне или ниже заранее установленного ценового предела».

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Россия санкции Евросоюза считает незаконными. По словам вице-премьера Александра Новака, страна не будет поставлять нефть в те страны, которые введут потолок цен на нефть. «[Это] вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира. Такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», — отметил он.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
санкции Евросоюз Венгрия нефть
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