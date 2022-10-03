Politico узнала о возможной задержке санкций против России со стороны ЕС
Введение новых санкций Евросоюза против России может затянуться, поскольку некоторые страны не согласны с намерением ограничить цены на российскую нефть и требуют особых условий, со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила Politico.
Потолок цен на российскую нефть должен стать основным ограничением нового пакета санкций Евросоюза. Однако ряд стран не готов одобрить эту меру. Среди них — Венгрия, а также Кипр, Греция и Мальта, чей танкерный флот перевозит большую часть российской нефти в ЕС. В решении внешнеполитических вопросов каждая страна Евросоюза имеет право вето, которое позволяет ей единолично заблокировать пакет новых санкций.
Будапешт настаивает, чтобы ему вновь дали особые условия — разрешили реэкспортировать в соседние страны ЕС российскую нефть, которую он продолжает получать по трубопроводу благодаря исключению из прошлого пакета санкций. Но в Еврокомиссии и других странах ЕС беспокоятся, что таким образом Венгрия получит несправедливое преимущество на едином рынке, помимо прошлых послаблений.
При этом Венгрия должна помнить, что ЕС может ограничить цены и на трубопроводную нефть, отметил один из источников Politico. И в этом случае Будапешт уже не сможет наложить вето, поскольку речь идет о решении торгового вопроса, который требует лишь квалифицированного большинства голосов.
Что касается Кипра, Греции и Мальты, то эти страны обеспокоены, что Евросоюз «выстрелит себе в ногу», если запретит их танкерам перевозить российскую нефть, стоимость которой будет выше планируемого потолка, не убедившись, что такой же запрет введен другими крупными игроками, как Турция, Индия и Индонезия, пишет издание. Дело в том, что в случае введения санкций эти страны могут забрать себе освободившуюся долю рынка и продолжить перевозки. Между тем ряд источников Politico отмечает, что просить об отсрочке, пока Индия не присоединиться к санкциям, по сути, то же самое, что просить не вводить их вовсе.
Новый пакет санкций, о котором идет речь, Еврокомиссия разработала в конце сентября. Он станет ответом на проведенные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы и присоединение этих территорий к России. Одна из основных мер — ограничение цен на российскую нефть. Если запрет вступит в силу, то судоходным компаниям и страховщикам будет запрещено обрабатывать российскую нефть, если ее закупочная цена за баррель не будет «на уровне или ниже заранее установленного ценового предела».
Россия санкции Евросоюза считает незаконными. По словам вице-премьера Александра Новака, страна не будет поставлять нефть в те страны, которые введут потолок цен на нефть. «[Это] вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира. Такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», — отметил он.