Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом

Кейли Макэнани (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Официальный представитель Белого дома США Кейли Макэнани заразилась коронавирусом. Об этом говорится в ее официальном сообщении.

Положительный тест на COVID-19 Макэнани сдала утром в понедельник, до этого с четверга она ежедневно делала тесты и они были отрицательными.

Макэнани сообщает, что у нее не было никаких симптомов заболевания. Она уйдет на карантин и продолжит работать удаленно.

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