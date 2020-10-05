Пандемия коронавируса , 05 окт, 19:03
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Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом
Кейли Макэнани
Официальный представитель Белого дома США Кейли Макэнани заразилась коронавирусом. Об этом говорится в ее официальном сообщении.
Положительный тест на COVID-19 Макэнани сдала утром в понедельник, до этого с четверга она ежедневно делала тесты и они были отрицательными.
Макэнани сообщает, что у нее не было никаких симптомов заболевания. Она уйдет на карантин и продолжит работать удаленно.
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