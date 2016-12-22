Путин прибыл в Индию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели, в рамках визита запланированы его переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом, сообщается на сайте Кремля.

«Как ожидается, в ходе российско-индийских консультаций будут рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего особо привилегированного стратегического партнерства, актуальные международные и региональные вопросы», — говорится в сообщении. По итогам переговоров стороны подпишут ряд документов о сотрудничестве.

Помимо этого, Путин и Моди поучаствуют в российско-индийском деловом форуме, а также встретятся с воспитанниками российского образовательного центра «Сириус» и одаренными детьми из Индии.

Ранее стало известно, что Москва и Нью-Дели договорились заключить контракт о поставке в Индию зенитных ракетных комплексов С-400. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, документ подпишут во время визита Путина. «Сумма этой сделки где-то более $5 млрд», — сказал Ушаков.



Решение о покупке российских зенитных ракетных комплексов Индией было сделано на фоне того, как США неоднократно предупреждали о санкциях за покупку С-400. В частности, 30 августа советник главы американского Минобороны по безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер заявил, что Вашингтон не сделает исключения для Нью-Дели в этом вопросе.