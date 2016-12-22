В кабмине заявили о найденном решении проблем с платежами по ВТС с Индией

Россия и Индия нашли пути урегулирования проблем, возникавших при осуществлении платежей по контрактам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает «Интерфакс».
По его словам, в своем сотрудничества Москва и Нью-Дели учитывают санкционное давление, обсуждаются вопросы задержки с платежами и принимаются соответствующие меры. Борисов добавил, что российская и индийская стороны будут держать курс на расчеты в национальных валютах.
В конце августа «Ведомости» со ссылкой на менеджера предприятия оборонной промышленности и человека, близкого к «Рособоронэкспорту», писали, что платежи со стороны Индии по большинству оружейных контрактов с Россией не поступают с апреля. Источник пояснил, что это связано с введенными в соответствии с законом США «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA) ограничениями против «Рособоронэкспорта». Гендиректор госкомпании Александр Михеев заявлял, что из-за санкций она начала использовать альтернативные валюты в расчетах со своими клиентами, включая рупии и юани.
В конце сентября индийское издание The Economic Times писало, что в Нью-Дели решили закупить у Москвы пять зенитно-ракетных комплексов С-400 за $5,43 млрд. Предполагается, что сделка будет заключена во время визита в Индию российского президента Владимира Путина, который начался 4 октября. Позднее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что подписание документа планируется в ходе визита Путина. При этом Вашингтон заявлял, что США могут ввести санкции против потенциальных покупателей С-400 в рамках закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA).