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СМИ узнали финальное решение Индии о покупке С-400
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СМИ узнали финальное решение Индии о покупке С-400
Новые санкции США, 13:43
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СМИ узнали финальное решение Индии о покупке С-400
Индия готова заключить с Россией договор на покупку зенитных ракетных комплексов С-400. Недавние санкции США против Китая за поставку этих систем не повлияли на позицию Нью-Дели, пишет Economic Times
Зенитно-ракетный комплекс С-400 (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Индия в конечном итоге решила приобрести у России пять зенитно-ракетных комплексов С-400 за $5,43 млрд, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на источники в правительстве.

По словам источников, окончательное решение о покупке было принято на заседании комитета правительства по безопасности, который возглавляет индийский премьер Нарендра Моди. Предполагается, что сделка будет заключена во время визита в страну президента Владимира Путина 4–5 октября.

Правительство Индии пока не подтвердило эту информацию.

По информации источников Economic Times, Индия заплатит авансом 15% от суммы контракта, а остальная часть будет связана со сроками поставок. Ожидается, что первый комплекс будет доставлен к месту службы в течение 24 месяцев после заключения договора.

Опасный прецедент: что означают новые санкционные меры США
Экономика

Судьба индийского контракта на покупку С-400 связана с позицией США. Закон об антироссийских санкциях CAATSA предполагает введение вторичных санкций против структур, которые заключают «значительные сделки» с подсанкционными российскими компаниями, например «Рособоронэкспортом». 20 сентября Вашингтон дал понять, что понимается под значительными сделками: были введены санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР за покупку у России десяти истребителей Су-35 и комплексов С-400.

Вашингтон открыто заявлял, что санкции против будущих покупателей С-400 не исключаются. Для обсуждения ситуации в Индию прилетали глава Госдепа Майк Помпео и министр обороны США Джеймс Мэттис. На пресс-конференции в Нью-Дели 6 сентября Помпео отметил, что решение еще не принято, но «Вашингтон понимает историю отношений Индии и России». «Наша задача здесь — не наказывать таких хороших стратегических партнеров, как Индия», — отмечал он.

Москва и Нью-Дели согласовали сделку по С-400 на $6 млрд весной 2018 года. Позже директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия решила снизить цену для стратегического партнера.

Зенитно-ракетный полк С-400 в Крыму. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Индия , ЗРК С-400
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