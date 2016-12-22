Москва рассказала о снижении цен на С-400 для Индии

Россия снизила цену для Индии на зенитные ракетные системы С-400. Об этом рассказал «РИА Новости» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
«Индия для нас партнер стратегический, поэтому мы учитывали пожелания», — сказал он.
При этом Шугаев добавил, что сделанные для Индии уступки в окончательной цене на С-400 были «не в ущерб себе». Поставки систем могут начаться в 2020 году, если контракт будет подписан до конца года.
В мае источники в Минобороны рассказали РБК, что Россия договорилась с Индией на поставку нескольких комплектов ЗРК С-400 на $6,2 млрд. В июле The Times of India со ссылкой на источники сообщило, что Совет по оборонным закупкам Индии одобрил «незначительные поправки» в сделке по закупке С-400. По данным издания, они понадобились в связи с завершившимися переговорами с Россией.