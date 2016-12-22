Масштабная проверка боеспособности началась в двух военных округах России

Боевики «Талибана» похитили пассажиров трех автобусов в Афганистане

Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования

Порошенко пообещал украинским военным скорую поставку новых снарядов

Выборы глав ДНР и ЛНР отменили за три месяца до голосования

В ДТП в Дагестане пострадали 20 человек

Деньги мешками: сколько стоят базовые товары в магазинах Венесуэлы

Благотворительный десятикратный триатлон Владимира Волошина

Теннисист Джокович стал первым победителем всех девяти турниров «Мастерс»

Социологи оценили количество готовых на ипотеку россиян

Суд в России приговорил активиста «Правого сектора» к двум годам колонии

Стоимость рынка цифровых денег выросла на $27 млрд за неделю

Росстандарт утвердил ГОСТ для общежитий с услугой «утренняя побудка»

Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров

Россияне поверили в попытки переписать историю и подорвать ценности

Москва рассказала о снижении цен на С-400 для Индии

ФСИН рассказала о перехвате в «Крестах-2» двух коптеров с телефонами

Хасбулатов подтвердил слова о попытке Ельцина сбежать в посольство США

В Каталонии полиция застрелила зашедшего в участок мужчину с ножом

Сумма среднего чека в магазинах России упала до минимума за два года

Как выгодно добывать криптовалюту: в России появится первый майнинг-пул

Азартные инвестиции: как открыть онлайн-казино

Рыбка и Лесли рассказали в суде в Таиланде аргументы защиты

Глобальные тенденции развития ретейла в 2018 году

Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени

Длительный тест Hyundai Sonata: расходы и полезные опции

Прогнозы дня: неделя начнется с покупок — причин для снижений пока нет

Роспотребнадзор зафиксировал снижение смертности от отравления алкоголем

Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг

СМИ сообщили о разработке в США комплекса радиоэлектронной борьбы