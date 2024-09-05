США обвинили россиян в атаке на Киев и НАТО кибероружием «Шепчущие врата»

Хакеры перед началом конфликта взломали украинские госпорталы и разместили предупреждение: «Украинцы! Вся информация о вас стала общедоступной, бойтесь и ожидайте худшего», а затем продали украденные сведения, утверждают в США

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Минюст США обвинил шестерых граждан России в сговорах для компьютерного взлома и электронного мошенничества, направленного против цифровой инфраструктуры Украины, незадолго до начала военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство утверждает, что пятеро подозреваемых были офицерами и служили в военной части Главного разведывательного управления (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил): Юрий Денисов, Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов, Николай Корчагин, а шестой — гражданское лицо Амин Стигал, его в июне уже обвинили в сговоре с целью совершения компьютерного взлома.

По версии американского Минюста, обвиняемые использовали вредоносное ПО под названием WhisperGate («Шепчущие врата»), которое притворялось вирусом-вымогателем, чтобы заразить украинские государственные системы, но на самом деле эта программа была «кибероружием, предназначенным для полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных». Атаке подверглись украинские МВД, Минфин, портал госуслуг, Минобразования, Минсельхоз, Минэнерго, Счетная палата, Государственная служба по ЧС, Бюро автострахования, Госагентство лесного хозяйства и другие ведомства.

Далее, заявили в Минюсте США, хакеры украли персональные данные, включая медицинские карты пациентов, и разместили на сайтах следующее сообщение: «Украинцы! Вся информация о вас стала общедоступной, бойтесь и ожидайте худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее», после чего выставили полученную информацию на продажу в интернете.

Эта же военная часть № 29155 фигурировала в материале издания New York Times в 2019 году, тогда источники назвали ее местом базирования спецподразделения ГРУ «по дестабилизации Европы». По мнению специалистов из разведслужб в четырех странах Запада, именно эта воинская часть стоит за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, а также за попыткой переворота в Черногории. «Их операции настолько секретны, что о существовании этого подразделения не знают даже в других отделах ГРУ», — утверждали источники газеты.

При этом собеседники «Ведомостей» затем рассказали, что в этой военной части на самом деле проводятся обычные учебные курсы разведки, а в Кремле подчеркнули, что «никоим образом» не заинтересованы в дестабилизации Европы.

«Подобные публикации — из разряда криминального чтива. Президент Путин неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и отдельными ее странами. Это неоднократно говорилось и подтверждалось», — сказал представитель главы государства Дмитрий Песков.