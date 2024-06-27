 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

США обвинили россиянина в кибератаке на госсайты Украины перед конфликтом

22-летний Амин Стигал сотрудничал с военной разведкой России и участвовал в кибератаках на сайты МИДа, Минобрнауки, Минсельхоза, Минэнерго Украины и других госструктур, а также на серверы в США и одной из стран Центральной Европы
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Коллегия присяжных штата Мэриленд заочно предъявила обвинение россиянину в попытке взломать и уничтожить компьютерные системы ряда правительственных учреждений Украины и ее союзников, в том числе США, сообщает американский Минюст.

По версии ведомства, 22-летний россиянин по имени Амин Тимович Стигал «вступил в сговор с российской военной разведкой» в январе 2022 года, в преддверии начала военных действий на Украине. Они задействовали вредоносное программное обеспечение WhisperGate. Программа маскировалась под вирус-вымогатель, но на самом деле, сообщает Минюст, «представляла собой кибероружие», предназначенное для полного уничтожения данных.

Атаке подверглись серверы МИДа, Минобрнауки, Минсельхоза, Минэнерго, Казначейства, Счетной палаты Украины. Полученные с них данные были выставлены на продажу в интернете.

Помимо украинских сайтов в августе 2022-го была взломана транспортная инфраструктура одной из стран Центральной Европы, которая поддерживала Украину. Кроме того, известно о попытках фигуранта взломать компьютеры одного из американских государственных агентств в штате Мэриленд.

Стигалу грозит до пяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в посольство России в США и в Центр общественных связей ФСБ.

В НАТО назвали кибератаки условием для применения статьи о самообороне
Политика
Роб Бауэр

В прошлом декабре США выдвинули обвинения во «вредоносной киберактивности», целью которой были «правительственные учреждения США», в отношении двух россиян: «офицера ФСБ» Руслана Перепятько и «IT-работника из Сыктывкара» Андрея Коринца. За информацию об этих подозреваемых и их сообщниках была объявлена награда в размере до $10 млн. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против мужчин.

Аналогичные обвинения против Перепятько и Коринца выдвигали и в Великобритании. Российское посольство в королевстве заявило, что эти обвинения «придуманы» и конкретных доказательств нет.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Виктория Хабарова
кибератаки Украина США
Материалы по теме
Одна из крупнейших немецких партий подверглась масштабной кибератаке
Политика
В Финляндии начали расследование утечки данных после кибератаки
Технологии и медиа
Захарова назвала спекуляциями обвинения России в кибератаках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Как мобильные приложения стимулируют массовый спорт Дискуссионный клуб, 09:00
ФСБ нашла в Мариуполе оставленный в 2022 году схрон со взрывчаткой ВСУ Политика, 08:54
Умер автор первого хет-трика в истории хоккейной сборной России Спорт, 08:52
Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе Общество, 08:45
США обвинили россиянина в кибератаке на госсайты Украины перед конфликтом Политика, 08:32
В Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 08:24
Эксперты рассказали о терапии ботулизма Общество, 08:19
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Как купить автомобиль в лизинг. Пошаговая инструкция РБК и ВТБ Лизинг, 08:17
Жертву «челябинского маньяка» после 14 лет плена допросили в суде Общество, 08:07
На покупку порта Вера у структур Альберта Авдоляна появился претендент Бизнес, 08:00
СК сообщил о первом погибшем в результате схода с рельсов поезда в Коми Общество, 07:47
В Мелитополе прозвучал взрыв Политика, 07:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
В Новосибирской области из-за пожара погибла двухлетняя девочка Общество, 07:21