США обвинили россиянина в кибератаке на госсайты Украины перед конфликтом

22-летний Амин Стигал сотрудничал с военной разведкой России и участвовал в кибератаках на сайты МИДа, Минобрнауки, Минсельхоза, Минэнерго Украины и других госструктур, а также на серверы в США и одной из стран Центральной Европы

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Коллегия присяжных штата Мэриленд заочно предъявила обвинение россиянину в попытке взломать и уничтожить компьютерные системы ряда правительственных учреждений Украины и ее союзников, в том числе США, сообщает американский Минюст.

По версии ведомства, 22-летний россиянин по имени Амин Тимович Стигал «вступил в сговор с российской военной разведкой» в январе 2022 года, в преддверии начала военных действий на Украине. Они задействовали вредоносное программное обеспечение WhisperGate. Программа маскировалась под вирус-вымогатель, но на самом деле, сообщает Минюст, «представляла собой кибероружие», предназначенное для полного уничтожения данных.

Атаке подверглись серверы МИДа, Минобрнауки, Минсельхоза, Минэнерго, Казначейства, Счетной палаты Украины. Полученные с них данные были выставлены на продажу в интернете.

Помимо украинских сайтов в августе 2022-го была взломана транспортная инфраструктура одной из стран Центральной Европы, которая поддерживала Украину. Кроме того, известно о попытках фигуранта взломать компьютеры одного из американских государственных агентств в штате Мэриленд.

Стигалу грозит до пяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в посольство России в США и в Центр общественных связей ФСБ.

В прошлом декабре США выдвинули обвинения во «вредоносной киберактивности», целью которой были «правительственные учреждения США», в отношении двух россиян: «офицера ФСБ» Руслана Перепятько и «IT-работника из Сыктывкара» Андрея Коринца. За информацию об этих подозреваемых и их сообщниках была объявлена награда в размере до $10 млн. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против мужчин.

Аналогичные обвинения против Перепятько и Коринца выдвигали и в Великобритании. Российское посольство в королевстве заявило, что эти обвинения «придуманы» и конкретных доказательств нет.