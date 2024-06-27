США обвинили россиянина в кибератаке на госсайты Украины перед конфликтом
Коллегия присяжных штата Мэриленд заочно предъявила обвинение россиянину в попытке взломать и уничтожить компьютерные системы ряда правительственных учреждений Украины и ее союзников, в том числе США, сообщает американский Минюст.
По версии ведомства, 22-летний россиянин по имени Амин Тимович Стигал «вступил в сговор с российской военной разведкой» в январе 2022 года, в преддверии начала военных действий на Украине. Они задействовали вредоносное программное обеспечение WhisperGate. Программа маскировалась под вирус-вымогатель, но на самом деле, сообщает Минюст, «представляла собой кибероружие», предназначенное для полного уничтожения данных.
Атаке подверглись серверы МИДа, Минобрнауки, Минсельхоза, Минэнерго, Казначейства, Счетной палаты Украины. Полученные с них данные были выставлены на продажу в интернете.
Помимо украинских сайтов в августе 2022-го была взломана транспортная инфраструктура одной из стран Центральной Европы, которая поддерживала Украину. Кроме того, известно о попытках фигуранта взломать компьютеры одного из американских государственных агентств в штате Мэриленд.
Стигалу грозит до пяти лет лишения свободы.
РБК направил запрос в посольство России в США и в Центр общественных связей ФСБ.
В прошлом декабре США выдвинули обвинения во «вредоносной киберактивности», целью которой были «правительственные учреждения США», в отношении двух россиян: «офицера ФСБ» Руслана Перепятько и «IT-работника из Сыктывкара» Андрея Коринца. За информацию об этих подозреваемых и их сообщниках была объявлена награда в размере до $10 млн. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против мужчин.
Аналогичные обвинения против Перепятько и Коринца выдвигали и в Великобритании. Российское посольство в королевстве заявило, что эти обвинения «придуманы» и конкретных доказательств нет.
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