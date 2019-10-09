«Ведомости» назвали «элитную часть ГРУ» из статьи NYT курсами разведки

The New York Times писала, что бойцы воинской части занимаются дестабилизацией обстановки в Европе. Там еще со времен СССР проходят краткосрочные учебные курсы по разведке, сообщили «Ведомости»

В воинской части Главного управления Генштаба в/ч 29155, которую ранее газета The New York Times назвала секретным элитным подразделением российской разведки, проводятся обычные учебные курсы разведки. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на бывшего сотрудника спецслужб и человека, близкого к спецслужбам.

По словам одного из собеседников, эта воинская часть в районе Измайлово на востоке Москвы является «краткосрочными курсами военной разведки», которые проводились там еще со времен СССР. В ней военнослужащие отрабатывают и совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других обязательных дисциплинах.

Источник издания отметил, что все подобные краткосрочные курсы хоть и носят секретный характер, — как и все, что имеет отношение к разведке, — но считать их каким-то секретным элитным подразделением, занимающимся дестабилизацией обстановки в Европе, было бы преувеличением.

В статье The New York Times речь шла о выводе зарубежных разведок, что воинская часть 29155 причастна к попытке переворота в Черногории в 2016 году, а также к отравлению бывшего сотрудника Главного управления Генштаба Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Лондоне в марте 2018 года. Газета ссылалась на анонимных сотрудников западных разведывательных структур.