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Политика ,  
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Хакеры RaHDit опубликовали данные 7,7 тыс. служащих «Азова»

Фото: Patrick Lux / Getty Images
Фото: Patrick Lux / Getty Images

Хакерская группа «Злые русские хакеры» (RaHDit) выложила в открытый доступ информацию о 7,7 тыс. бойцов батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом участники группы сообщили в своем телеграм-канале.

«Это самый масштабный слив данных противника с момента запуска проекта «НемеZида». <...> Несколько сотен [бойцов] удалось идентифицировать как уже погибших», — заявили хакеры.

В базу данных также вошло около 4 тыс. фотографий бойцов батальона.

В опубликованном хакерами списке есть иностранцы. В частности, в материалах указан гражданин Швеции Матиас Густавссон, 1975 года рождения. Он служил в «Азове» водителем-механиком БМП.

В 2022 году его взяли в плен в Мариуполе и приговорили к смертной казни в ДНР. Позднее Густавссона обменяли на российского военнослужащего, в 2024 году он снова числился в «Азове».

Батальон «Азов» был сформирован в 2014 году и принимал участие в боях на стороне украинской армии, в том числе в боях за Мариуполь весной 2022 года. В 2023 году подразделение включили в состав Национальной гвардии Украины.

Хакеры из RaHDit опубликовали данные свыше 2,3 тыс. иностранцев в ВСУ
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

В конце июля «Злые русские хакеры» опубликовали личные данные свыше 3,2 тыс. иностранцев, присоединившихся к Вооруженным силам Украины. Среди наемников обнаружили участника Олимпийских игр 2014 года, представителей французского Иностранного легиона, полярного исследователя и бывшего сотрудника нацгвардии Латвии.

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Теги
Военная операция на Украине хакеры батальон Азов
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