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Политика ,  
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В Кремле назвали «криминальным чтивом» статью о спецподразделении ГРУ
В статье New York Times говорилось о проведении неким спецподразделением ГРУ акций по дестабилизации Европы. Песков заверил, что Кремль в таком не заинтересован
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Власти России не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. «Никоим образом», — отрезал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты New York Times (NYT) о том, что за акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), пресс-секретарь отнес публикацию к области криминального чтива.

Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

«Подобные публикации — из разряда криминального чтива. Президент Путин неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и отдельными ее странами. Это неоднократно говорилось и подтверждалось», — напомнил пресс-секретарь главы государства.

Ранее NYT сообщила, что Песков переадресовал ее запрос о существовании спецподразделения в Минобороны, а то на запрос просто не ответило.

Со ссылкой на свои источники NYT сообщила, что разведслужбы нескольких западных стран пришли к выводу о причастности российской воинской части 29155 к попытке переворота в Черногории в 2016 году и отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

«Их операции настолько секретны, что о существовании этого подразделения не знают даже в других отделах ГРУ», — утверждают источники NYT.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Российская разведка
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NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Политика
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