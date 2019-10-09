В Кремле назвали «криминальным чтивом» статью о спецподразделении ГРУ

Власти России не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. «Никоим образом», — отрезал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты New York Times (NYT) о том, что за акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), пресс-секретарь отнес публикацию к области криминального чтива.
«Подобные публикации — из разряда криминального чтива. Президент Путин неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и отдельными ее странами. Это неоднократно говорилось и подтверждалось», — напомнил пресс-секретарь главы государства.
Ранее NYT сообщила, что Песков переадресовал ее запрос о существовании спецподразделения в Минобороны, а то на запрос просто не ответило.