В Кремле назвали «криминальным чтивом» статью о спецподразделении ГРУ

В статье New York Times говорилось о проведении неким спецподразделением ГРУ акций по дестабилизации Европы. Песков заверил, что Кремль в таком не заинтересован

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Власти России не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. «Никоим образом», — отрезал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты New York Times (NYT) о том, что за акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), пресс-секретарь отнес публикацию к области криминального чтива.

«Подобные публикации — из разряда криминального чтива. Президент Путин неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и отдельными ее странами. Это неоднократно говорилось и подтверждалось», — напомнил пресс-секретарь главы государства.

Ранее NYT сообщила, что Песков переадресовал ее запрос о существовании спецподразделения в Минобороны, а то на запрос просто не ответило.