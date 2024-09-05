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Военная операция на Украине ,  
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Группировка войск «Центр» взяла под контроль Заветное в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Село расположено в Покровском районе ДНР, примерно в 10 км к востоку от Новогродовки и Селидово. Путин ранее говорил, что темпы российского наступления в Донбассе с начала курской операции ВСУ выросли в 1,5 раза
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российская группировка войск «Центр» заняла село Заветное на покровском направлении в ДНР, сообщило Минобороны.

Село расположено в Покровском (Красноармейском) районе республики, примерно в 10 км к востоку от Новогродовки и Селидово и в нескольких километрах к западу от села Птичье, о взятии которого военное ведомство отчиталось 1 сентября.

Кроме того, группировка войск «Центр» за прошедшие сутки отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка и 155-мм САУ Caesar, отчитались в Минобороны.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, крупнейший из которых — город Авдеевка. В августе подразделения Вооруженных сил России подошли к окраинам Покровска. 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

The Economist сообщала, что ситуация для ВСУ под Покровском ухудшается, поскольку украинским силам не хватает людей и снарядов. Это направление самое сложное для ВСУ, признавал президент Владимир Зеленский, и, несмотря на попытку отвлечь российскую армию от Донбасса с помощью операции в Курской области, ситуация там не облегчилась.

Президент России Владимир Путин говорил, что Украина при атаке на Курскую область ставила для себя несколько целей, в том числе остановку российского наступления в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в 1,5 раза.

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